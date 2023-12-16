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Де в Одесі заточити ножі від блендера і подрібнювача

Де в Одесі заточити ножі від блендера і подрібнювача

Більшість із нас використовують для приготування їжі різні прилади, які значно полегшують цей процес. Наприклад, за допомогою такого корисного винаходу, як блендер, можна легко приготувати будь-які страви, а найголовніше — заощадити час.

Заточування ножів — це звичайний регулярний процес. Вони часто використовуються і з часом тупляться. Ножі блендера точити теж потрібно, але його використовують не так часто, через що термін використання його ножів значно довший. Тупі ножі блендера можуть подрібнювати продукти, але електродвигун працює в таких умовах з підвищеним навантаженням, що скорочує термін його служби. Тому дешевше стежити за станом лез, ніж міняти двигун або сам блендер.

Звичайно, можна спробувати нагострити лезо самостійно вручну, але якщо при цьому порушити потрібний кут заточування, ви отримаєте ще більше проблем, ніж було спочатку. Майстерні, де точать ножі для блендерів, оснащені всім необхідним інструментом і обладнанням для правильного заточування будь-яких ножів під потрібним кутом. Майстри знають всі тонкощі цієї справи, тому краще все ж звернутися до професіоналів.

Вартість роботи залежить від ступеня зношеності деталей, конфігурації лез і модифікації приладу. Крім того, є моделі, в яких зняти ножі з блендера просто неможливо. Попередньо краще обговорити всі ці питання з майстром телефоном. 

Крім того, в майстернях ви зможете заточити ножі від м’ясорубки (не забудьте прихопити і сіточку), кухонні ножі і навіть манікюрні інструменти. 

Адреси майстерень в Одесі із заточування ножів

Професійне заточування манікюрного, перукарського і домашнього ріжучого інструменту

  • Адреса: вулиця Канатна, 77.
  • Телефон: (068) 183-11-31.
  • Час роботи: понеділок — п’ятниця — з 9.00 до 17.00, у суботу — до 15.00, неділя — вихідний.

Заточка інструментів Grinder

  • Адреса: вулиця Старосінна, 7.
  • Телефон: (097) 722-17-93.
  • Час роботи: щодня, з 9.00 до 21.00.
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Ирина Сорокина ПРОФІЛЬ

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