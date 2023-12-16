Где в Одессе заточить ножи от блендера и измельчителя

Заточка ножей — это обычный регулярный процесс. Они часто используются и со временем тупятся. Ножи блендера точить тоже нужно, но его используют не так часто из-за чего срок использования его ножей значительно дольше. Тупые ножи блендера могут измельчать продукты, но электродвигатель работает в таких условиях с повышенной нагрузкой, что сокращает срок его службы. Поэтому дешевле следить за состоянием лезвий, чем менять двигатель либо сам блендер.

Конечно, можно попытаться наточить лезвие самостоятельно вручную, но если при этом нарушить нужный угол заточки, вы получите еще больше проблем, чем было вначале. Мастерские, где точат ножи для блендеров оснащены всем необходимым инструментом и оборудованием для правильной заточки любых ножей под нужным углом. Мастера знают все тонкости этого дела, поэтому лучше все же обратиться к профессионалам.

Стоимость работы зависит от степени изношенности деталей, конфигурации лезвий и модификации прибора. Кроме того, есть модели, в которых снять ножи с блендера просто невозможно. Предварительно лучше обсудить все эти вопросы с мастером по телефону.

Кроме того, в мастерских вы сможете заточить ножи от мясорубки (не забудьте прихватить и сеточку), кухонные ножи и даже маникюрные инструменты.

Адреса мастерских в Одессе по заточке ножей

Профессиональная заточка маникюрного, парикмахерского и домашнего режущего инструмента

Адрес: улица Канатная, 77.

Телефон: (068) 183-11-31.

Время работы: понедельник — пятница — с 9.00 до 17.00, в субботу — до 15.00, воскресенье — выходной.

Заточка инструментов Grinder

Адрес: улица Старосенная, 7.

Телефон: (097) 722-17-93.

Время работы: ежедневно, с 9.00 до 21.00.