Де в Одесі побудовано будинок у єгипетському стилі

Ошатна двоповерхова будівля по вулиці Маразліївській, 14а, на початку минулого століття належала Марії Менделевич. Це був один із прибуткових будинків, спроектований самобутнім одеським архітектором Мойсеєм Лінецьким.

Будівля зведена 1905 року в стилі еклектики — тут можна побачити елементи модерну, ренесансу та єгипетського стилю, який в одеських роботах Лінецького проявився найяскравіше. Однак явне змішання стилів проглядається тільки на фасаді споруди.

Будинок складається з головного флігеля і двох бічних, у плані являє собою букву «П». В очі впадає дуже широкий ризаліт — виступ у фасадній частині будинку. Перший поверх оздоблений імітацією кладки з пісковика і вапняку — матеріалів, які традиційно використовували в Єгипті.

Над проїзною аркою можна побачити нішу, в якій розміщена скульптурна композиція — щит, чоловічий маскарон і два сфінкси. Слухові, або горищні, вікна-люкарни оздоблені лев’ячими головами знову-таки в єгипетському стилі. В оздобленні інших вікон замість лев’ячих голів використані зображення змій, що згорнулися. На другому поверсі виділяється масивний, оточений балюстрадою балкон, який розташований прямо над проїзною аркою.

Усередині будівлі збереглися розкішні дерев’яні сходи з поручнями з двох сортів дерева, оригінальний паркет і дерев’яні панелі на стінах першого поверху. Майданчик між сходовими прольотами засклений і виходить у двір у вигляді виступу-еркера, який нависає на кронштейнах над аркою проїзду. Перед ним розташована скульптура: хлопчик, який обіймає щуку. Ймовірно, ця композиція колись виконувала роль фонтану.

Джерела: photobuildings.com, archodessa.com