Где в Одессе построен дом в египетском стиле

Нарядное двухэтажное здание по улице Маразлиевской, 14а, в начале прошлого века принадлежало Марии Менделевич. Это был один из доходных домов, спроектированный самобытным одесским архитектором Моисеем Линецким.

Здание построено в 1905 году в стиле эклектики — здесь можно увидеть элементы модерна, ренессанса и египетского стиля, который в одесских работах Линецкого проявился наиболее ярко. Однако явное смешение стилей просматривается только на фасаде сооружения.

Дом состоит из главного флигеля и двух боковых, в плане представляет собой букву «П». В глаза бросается очень широкий ризалит — выступ в фасадной части дома. Первый этаж отделан имитацией кладки из песчаника и известняка — материалов, которые традиционно использовали в Египте.

Над проездной аркой можно увидеть нишу, в которой размещена скульптурная композиция — щит, мужской маскарон и два сфинкса. Слуховые, или чердачные, окна-люкарны отделаны львиными головами опять-таки в египетском стиле. В отделке остальных окон вместо львиных голов использованы изображения свернувшихся змей. На втором этаже выделяется массивный, окруженный балюстрадой балкон, который расположен прямо над проездной аркой.

Внутри здания сохранилась роскошная деревянная лестница с перилами из двух сортов дерева, оригинальный паркет и деревянные панели на стенах первого этажа. Площадка между лестничными пролетами остеклена и выходит во двор в виде выступа-эркера, который нависает на кронштейнах над аркой проезда. Перед ним расположена скульптура: мальчик, обнимающий щуку. Вероятно, эта композиция когда-то исполняла роль фонтана.

Источники: photobuildings.com, archodessa.com