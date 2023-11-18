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Чи готуються одесити до відключень світла? (вiдео)

Восени минулого року росія вперше застосувала тактику масованих обстрілів інфраструктури України. За даними Офісу Генпрокурора, об’єкти нашої енергетики атакували 255 разів. Розвідка попереджає: цього року рф знову спробує залишити нас у холоді та темряві. Ми запитали одеситів, чи бояться вони блекаутів і, чи готуються до відключень світла?

Галина: «Ми надіємося на наше ППО – це перше. Але у нас є невеличкий генератор, повербанки, лампочки, які ми заряджаємо, свічки. Ми провели інтернет, який працює без світла. Тобто ми підготувалися на 100%. Минулого року, коли відключення тільки почалися, було незвично, а потім ми разом із сусідами почали гуляти парком, займатися спортом, збиратися в одній із квартир і пити чай. Так що блекаути проходили дуже затишно».

Олена: «Я думаю, що в Одесі буде все добре, будемо у теплі та зі світлом. А як ні – то потерпимо. Я до блекаутів не готуюся. Є старий, «дідівський», спосіб: соняшникова олія та шматочок ватки – ось вам і свічка. Ми вже привчені до всього. Я сама з Херсона, там у людей навіть шибок немає, але є стільки оптимізму, що ми все переможемо».

Петро: «Виходячи з минулого року, ми знаємо, що відключення неминучі. Я підготувався до них, але лише морально – цього достатньо. У нас удома світло не відключали раніше, не знаю, як цієї зими буде. Якщо відключатимуть, купимо невеликий генератор. А так у нас газова колонка, опалення є – приготувати можна, а без інтернету, в крайньому разі, обійдемося. Будемо проводити більше часу наодинці із собою».

Ліза: «Я не готуюсь до блекаутів, бо підготувалася ще минулого року – купувала ліхтарики, повербанки, газову горілку. Хоча у нас відключень практично й не було, нам пощастило. Коли світло вимикали, ходила у «Пункт Незламності» неподалік від дома. Зараз купую чисто ароматичні свічки».

Лілія: «Ми ще минулого року закупили ліхтарі, які довго світять: кожен член сім’ї має свій особистий ліхтар. Купили газову плитку – дуже зручна річ. В цьому році до неї підкупили нові балони. Я з дачі привезла теплі ковдри. Цього року ціни впали втричі: той ліхтар, який я купувала за 3 000 грн, зараз коштує 1 000 грн. Ми мешкаємо на 14-му поверсі. Коли немає світла, у нас нічого немає: ні води, ні ліфта. Минулого року всі сусіди об’єдналися, приносили нам гарячу воду, що гріли на газовому балоні. У доньки у новобудові потім з’явився генератор для ліфта, а у нас – ні. Іти пішки на 14 поверх – це для мене найстрашніше».

Раїса: «Я сподіваюся, що цього року все обійдеться. Я живу поруч із лікарнею, а лікарню зазвичай не відключають – тож у нас минулої зими було світло. Думаю, так буде й цього року. Але свічки в мене вдома є, про всяк випадок».

Оксана: «Я нас є повербанки та лампи, які від них заряджаються. Щось залишилося з минулого року, щось докупили вже в цьому. Зараз все дешевше. Тоді я купувала повербанк на 10 000 мАч за 1 000 грн. Зараз за цю суму я купила такий самий пристрій, але вже на 20 000 мАч. Минулого року в блекаут у нас було холодно, тому що вимикали опалення, не було гарячої води. Але дитина моя не лякалася: ми гралися та гуляли».

Олександр: «Ми не боїмося відключень світла, ми готові до всього. Торік затарилися повербанками, а цього взагалі нічого не купували. Коли раніше вимикали світло, у нас і опалення було, і газ. Я сподіваюся, що цього року не буде ні прильотів, ні блекаутів. Думаю, боятися не треба й створювати ажіотаж у магазинах – також».

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Вера Корольченко
Вера Корольченко ПРОФІЛЬ

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