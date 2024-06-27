Чи можна отримувати підвищену пенсію померлого чоловіка або дружини

Як розраховується розмір пенсії

Відповідь юриста:

Відповідно до ч.1 ст.27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (редакція від 04.05.2024), далі – Закон, розмір пенсії за віком визначається за формулою:

П = Зп ⋅ Кс, де:

П – розмір пенсії, у гривнях; Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до статті 40 цього Закону, з якої обчислюється пенсія, у гривнях; Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 цього Закону.

Таким чином, Ваша власна пенсія розраховується лише таким чином, і за основу беруться особисті Ваші показники трудової діяльності.

Ви можете змінити власний стаж, якщо будете надавати архівні довідки або інші документи щодо Вашої професійної діяльності.

Пенсія Вашого померлого чоловіка, її розмір, можливість перерахунку, на Вас не розповсюджується.

Як отримати недоотриману пенсію померлого чтоловіка або дружини

Якщо Ваш чоловік помер, і залишилась недоотримана пенсія, відповідно до ст. 52 Закону, сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується – по місяць смерті включно членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, у тому числі непрацездатним членам сім’ї, зазначеним у частині другій статті 36 цього Закону, які знаходилися на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом з померлим пенсіонером чи не проживали.

Члени сім’ї, зазначені в частині першій цієї статті, повинні звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести місяців з дня відкриття спадщини.

У разі звернення кількох членів сім’ї, які мають право на отримання суми пенсії, зазначеної у частині першій цієї статті, належна їм відповідно до цієї статті сума пенсії ділиться між ними порівну.

У разі відсутності членів сім’ї, зазначених у частині першій цієї статті, або у разі незвернення ними за виплатою вказаної суми в установлений частиною другою цієї статті строк сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, входить до складу спадщини.

Відповідно до ч. 1 ст.1227 ЦК України, суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомог у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім’ї, а у разі їх відсутності – входять до складу спадщини.

Якщо Ви спадкоємець, для того, щоб отримати недоотриману пенсію, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України безпосередньо або через особистий кабінет Пенсійного фонду, залишивши заяву та надавши відповідні документи.