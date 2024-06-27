Можно ли получать повышенную пенсию умершего мужа или жены

Как рассчитывается размер пенсии

Ответ юриста:

Согласно ч.1 ст.27 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (редакция от 04.05.2024), далее – Закон, размер пенсии по возрасту определяется по формуле:

П = Зп ⋅ Кс, где:

П — размер пенсии в гривнах; Зп — заработная плата (доход) застрахованного лица, определенная в соответствии со статьей 40 настоящего Закона, из которой исчисляется пенсия, в гривнах; Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица, определенный в соответствии со статьей 25 настоящего Закона.

Таким образом, Ваша собственная пенсия рассчитывается только таким образом, и за основу берутся Ваши личные показатели трудовой деятельности.

Вы можете изменить свой стаж, если будете предоставлять архивные справки или другие документы по Вашей профессиональной деятельности.

Пенсия Вашего умершего супруга, ее размер, возможность пересчета на Вас не распространяется.

Как получить недополученную пенсию умершего мужа или жены

Если ваш супруг умер, и осталась недополученная пенсия, согласно ст. 52 Закона, сумма пенсии, принадлежавшая пенсионеру и оставшаяся недополученной в связи с его смертью, выплачивается – по месяц смерти включительно членам его семьи, проживавшим вместе с пенсионером на день его смерти. В том числе нетрудоспособным членам семьи, указанным в части второй статьи 36 настоящего Закона, которые находились на его иждивении, независимо от того, проживали они вместе с умершим пенсионером или не проживали.

Члены семьи, указанные в части первой настоящей статьи, должны обратиться за выплатой суммы пенсии умершего пенсионера в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

В случае обращения нескольких членов семьи, имеющих право на получение суммы пенсии, указанной в части первой настоящей статьи, причитающаяся им в соответствии с настоящей статьей сумма пенсии делится между ними поровну.

В случае отсутствия членов семьи, указанных в части первой настоящей статьи, или в случае, если они не обратилисьза выплатой указанной суммы в установленный частью второй настоящей статьи срок, сумма пенсии, принадлежавшая пенсионеру и оставшаяся недополученной в связи с его смертью, входит в состава наследства.

Согласно ч. 1 ст.1227 ГК Украины, суммы заработной платы, пенсии, стипендии, алиментов, пособий в связи с временной нетрудоспособностью, возмещений в связи с увечьем или другим повреждением здоровья, других социальных выплат, принадлежавших наследодатели, но не им полученные при жизни, передаются членам его семьи, а в случае их отсутствия — входят в состав наследства.

Если Вы наследник, чтобы получить недополученную пенсию, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины непосредственно или через личный кабинет Пенсионного фонда, оставив заявление и предоставив соответствующие документы.