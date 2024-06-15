Частина на Захід, частина залишається: який шлях для себе обрали випускники Ренійського ліцею

Випускники шкіл Одещини готуються до отримання атестатів і вечора прощання з дитинством. Які дороги вони обрали для себе? Це запитання ми поставили юнакам і дівчатам, які закінчили цього року Ренійський ліцей № 3. З тих, хто відповів на це запитання, 40% мають намір покинути Україну. 60% молодих людей заявили про свій твердий намір залишитися в рідній країні.
Маргарита Кислякова
Ми зараз у скрутному становищі – живемо одним днем, одним моментом. Якщо в мене з’явиться можливість виїхати з України, то я поїду. Вирішила вступати одночасно і в український виш, і закордонний.
Артем Некрасов
Хочу жити в Україні, звісно ж, рідна земля все-таки. Хотів би стати лікарем.
Анастасія Пуфтієнко
Я хочу продовжити освіту в Румунії, хотілося б пов’язати свою професію з логістикою.
Анастасія Стагіла
Я б хотіла залишитися в Україні – не бачу себе в інших країнах. Якщо виїжджати кудись, то тільки в подорожі.
Іван Мирний
Я не бачу себе в Україні. Житиму в одній із країн Євросоюзу, тому що для мене там більше можливостей, ніж тут. Яка в мене буде освіта, яка професія, я не знаю, тому що в наш час усі плани можуть змінитися в одну мить. Але хотів би працювати у сфері медицини.
Ксенія Бузук
Не хочу заглядати в майбутнє – я живу сьогоденням, що буде, те буде. Але живу в Україні – це однозначно!
Руслан Гадирка
Думаю, юристом стану. Але точно не в Україні. Тому що у зв’язку з війною мені тут уже нічого робити.
Тетяна Узун
Залишуся у своїй країні, це сто відсотків. Я хочу вчитися в Одесі, мрію стати психологом або соціальним педагогом.
Олександр Індиков
Сподіваюся виїхати, хотів би жити і працювати в Німеччині. Про продовження навчання поки не думаю – планую працевлаштуватися за кордоном.
Артем Забун
Я не знаю, ким буду. Але якщо обирати якусь країну для роботи і проживання, то, я думаю, це буде одна з країн Євросоюзу. Там у мене буде більше можливостей і перспектив.