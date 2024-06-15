Частина на Захід, частина залишається: який шлях для себе обрали випускники Ренійського ліцею

Частина на Захід, частина залишається: який шлях для себе обрали випускники Ренійського ліцею

Випускники шкіл Одещини готуються до отримання атестатів і вечора прощання з дитинством. Які дороги вони обрали для себе? Це запитання ми поставили юнакам і дівчатам, які закінчили цього року Ренійський ліцей № 3. З тих, хто відповів на це запитання, 40% мають намір покинути Україну. 60% молодих людей заявили про свій твердий намір залишитися в рідній країні.

Маргарита Кислякова

Маргарита Кислякова

Ми зараз у скрутному становищі – живемо одним днем, одним моментом. Якщо в мене з’явиться можливість виїхати з України, то я поїду. Вирішила вступати одночасно і в український виш, і закордонний.

Артем Некрасов

Артем Некрасов

Хочу жити в Україні, звісно ж, рідна земля все-таки. Хотів би стати лікарем.

Анастасія Пуфтієнко

Анастасія Пуфтієнко

Я хочу продовжити освіту в Румунії, хотілося б пов’язати свою професію з логістикою.

Анастасія Стагіла

Анастасія Стагіла

Я б хотіла залишитися в Україні – не бачу себе в інших країнах. Якщо виїжджати кудись, то тільки в подорожі.

Іван Мирний

Іван Мирний

Я не бачу себе в Україні. Житиму в одній із країн Євросоюзу, тому що для мене там більше можливостей, ніж тут. Яка в мене буде освіта, яка професія, я не знаю, тому що в наш час усі плани можуть змінитися в одну мить. Але хотів би працювати у сфері медицини.

Ксенія Бузук

Ксенія Бузук

Не хочу заглядати в майбутнє – я живу сьогоденням, що буде, те буде. Але живу в Україні – це однозначно!

Руслан Гадирка

Руслан Гадирка

Думаю, юристом стану. Але точно не в Україні. Тому що у зв’язку з війною мені тут уже нічого робити.

Тетяна Узун

Тетяна Узун

Залишуся у своїй країні, це сто відсотків. Я хочу вчитися в Одесі, мрію стати психологом або соціальним педагогом.

Олександр Індиков

Олександр Індиков

Сподіваюся виїхати, хотів би жити і працювати в Німеччині. Про продовження навчання поки не думаю – планую працевлаштуватися за кордоном.

Артем Забун

Артем Забун

Я не знаю, ким буду. Але якщо обирати якусь країну для роботи і проживання, то, я думаю, це буде одна з країн Євросоюзу. Там у мене буде більше можливостей і перспектив.

Антонина Бондарева (Рени)
Антонина Бондарева ПРОФІЛЬ
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