Часть на Запад, часть остается: какой путь для себя выбрали выпускники Ренийского лицея

Выпускники школ Одесчины готовятся к получению аттестатов и вечеру прощания с детством. Какие дороги они выбрали для себя? Этот вопрос мы задали юношам и девушкам, которые окончили в этом году Ренийский лицей № 3. Из тех, кто ответил на этот вопрос, 40% намерены покинуть Украину. 60% молодых людей заявили о своем твёрдом намерении остаться в родной стране.
Маргарита Кислякова
Мы сейчас в трудном положении — живем одним днем, одним моментом. Если у меня появится возможность уехать из Украины, то я уеду. Решила поступать одновременно и в украинский вуз, и заграничный.
Артем Некрасов
Хочу жить в Украине, конечно же, родная земля все-таки. Хотел бы стать врачом.
Анастасия Пуфтиенко
Я хочу продолжить образование в Румынии, хотелось бы связать свою профессию с логистикой.
Анастасия Стагила
Я бы хотела остаться в Украине — не вижу себя в других странах. Если выезжать куда-то, то только в путешествия.
Иван Мирный
Я не вижу себя в Украине. Буду жить в одной из стран Евросоюза, потому что для меня там больше возможностей, чем здесь. Какое у меня будет образование, какая профессия, я не знаю, потому что в наше время все планы могут поменяться в один миг. Но хотел бы работать в сфере медицины.
Ксения Бузук
Не хочу заглядывать в будущее — я живу сегодняшним днем, что будет, то будет. Но живу в Украине — это однозначно!
Руслан Гадырка
Думаю, юристом стану. Но точно не в Украине. Потому что в связи с войной мне тут уже нечего делать.
Татьяна Узун
Останусь в своей стране, это сто процентов. Я хочу учиться в Одессе, мечтаю стать психологом или социальным педагогом.
Александр Индиков
Надеюсь уехать, хотел бы жить и работать в Германии. О продолжении учебы пока не думаю – планирую трудоустроиться за границей.
Артем Забун
Я не знаю, кем буду. Но если выбирать какую-либо страну для работы и проживания, то, я думаю, это будет одна из стран Евросоюза. Там у меня будет больше возможностей и перспектив.