Часть на Запад, часть остается: какой путь для себя выбрали выпускники Ренийского лицея

Маргарита Кислякова

Мы сейчас в трудном положении — живем одним днем, одним моментом. Если у меня появится возможность уехать из Украины, то я уеду. Решила поступать одновременно и в украинский вуз, и заграничный.

Артем Некрасов

Хочу жить в Украине, конечно же, родная земля все-таки. Хотел бы стать врачом.

Анастасия Пуфтиенко

Я хочу продолжить образование в Румынии, хотелось бы связать свою профессию с логистикой.

Анастасия Стагила

Я бы хотела остаться в Украине — не вижу себя в других странах. Если выезжать куда-то, то только в путешествия.

Иван Мирный

Я не вижу себя в Украине. Буду жить в одной из стран Евросоюза, потому что для меня там больше возможностей, чем здесь. Какое у меня будет образование, какая профессия, я не знаю, потому что в наше время все планы могут поменяться в один миг. Но хотел бы работать в сфере медицины.

Ксения Бузук

Не хочу заглядывать в будущее — я живу сегодняшним днем, что будет, то будет. Но живу в Украине — это однозначно!

Руслан Гадырка

Думаю, юристом стану. Но точно не в Украине. Потому что в связи с войной мне тут уже нечего делать.

Татьяна Узун

Останусь в своей стране, это сто процентов. Я хочу учиться в Одессе, мечтаю стать психологом или социальным педагогом.

Александр Индиков

Надеюсь уехать, хотел бы жить и работать в Германии. О продолжении учебы пока не думаю – планирую трудоустроиться за границей.

Артем Забун

Я не знаю, кем буду. Но если выбирать какую-либо страну для работы и проживания, то, я думаю, это будет одна из стран Евросоюза. Там у меня будет больше возможностей и перспектив.