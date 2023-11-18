Бруксизм або скрегіт зубами: що це за хвороба і як із нею боротися

Бруксизм: чим загрожує це захворювання

Бруксизм — це спазм жувальних м’язів, що супроводжується мимовільним стисканням щелеп та їх інтенсивним рухом відносно одна одної. При цьому можуть виникати тертя, стукіт, клацання, скрип і скрегіт зубів. Бруксизм виникає переважно уві сні, рідше — в денний час.

Здавалося б, якщо людина скрегоче зубами тільки вночі й навіть не помічає цього, у чому проблема? Але регулярні напади бруксизму можуть спричинити зубний і головний біль, передчасне стирання емалі, ушкодження металевих і керамічних коронок, розхитування зубів, проблеми зі скронево-нижньощелепними суглобами (СНЩС), пародонтит. Тому залишати без уваги прояви хвороби не можна.

Через що виникає бруксизм

Причини, що провокують виникнення бруксизму, до кінця не вивчені. Виділяють кілька груп факторів ризику, що належать до різних галузей медицини. Так, згідно з психологічною теорією, розвитку захворювання сприяють сильні емоційні потрясіння, тривале нервове напруження, підвищена тривожність, розлади особистості. Усі ці стани спричиняють мимовільні скорочення жувальної мускулатури та скрегіт зубами.

Друга група причин — це патології центральної та периферичної нервової системи, для яких також характерні судоми, розлади сну, тремор кінцівок та інші неврологічні порушення. Бруксизм часто виникає в людей із хворобою Паркінсона, епілепсією, енурезом, ураженням трійчастого нерва, захворюваннями хребта. Також він може стати наслідком прийому нейролептичних препаратів.

Нарешті, винуватцями розвитку бруксизму можуть стати патології та аномалії зубощелепної системи: неправильний прикус, скупченість зубів, артрит СНЩС, погано підібрані зубні протези. У цих випадках жувальне навантаження розподіляється неправильно, і через перенапруження мускулатури з’являється скрип зубів.

До додаткових факторів ризику відносять патології лор-органів (хронічний риніт, аденоїди, викривлення носової перегородки), черепно-мозкові травми, прийом антидепресантів, шкідливі звички, наявність гельмінтів в організмі, неправильне харчування.

Як проявляється бруксизм

Помітити в себе бруксизм у легкій формі майже неможливо, оскільки напади відбуваються під час сну і тривають 10-15 секунд. Дізнатися про наявність проблеми ви можете зі слів ваших близьких, які почули характерний скрип і скрегіт зубів, або ж припустити самостійно за такими ознаками:

на зубній емалі з’являються тріщини і відколи;

у різців стираються ріжучі краї;

вранці відчувається сильне напруження жувальних м’язів;

від постійного навантаження починається опущення ясен, оголюються шийки і навіть коріння зубів.

До непрямих проявів бруксизму лікарі також відносять часті головні болі та запаморочення вранці, постійну денну сонливість, підвищену чутливість різців і іклів, клацання, дискомфорт і болючість під час жування і позіхання, біль і дзвін у вусі (наслідки запального процесу в суглобі).

Як лікується бруксизм і скрегіт зубами

Якщо ви підозрюєте в себе бруксизм, для початку варто звернутися до стоматолога. Спеціаліст зазвичай здатний поставити діагноз на підставі скарг пацієнта і даних стоматологічного огляду. Під час пальпації відчувається напруженість мускулатури обличчя. Іноді призначають додаткові обстеження — рентген або КТ суглоба для виключення артриту, електроміографію. Для виявлення причини зубного скреготу і призначення терапії часто залучають інших вузьких спеціалістів — невролога, отоларинголога, гастроентеролога, психотерапевта.

Що призначають під час лікування бруксизму

Комплексне лікування бруксизму може включати в себе приймання медикаментів (легкі снодійні та седативні засоби, вітаміни групи В, препарати магнію і калію), носіння захисних кап, масаж, фізіотерапію, психотерапевтичні методики.

Для профілактики захворювання важливо не перевтомлюватися, висипатися, оздоровити раціон, позбутися шкідливих звичок.