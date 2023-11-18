Бруксизм или скрежет зубами: что это за болезнь и как с ней бороться

Бруксизм: чем грозит это заболевание

Бруксизм это спазм жевательных мышц, сопровождающийся непроизвольным стискиванием челюстей и их интенсивным движением относительно друг друга. При этом могут возникать трение, стук, щелканье, скрип и скрежет зубов. Бруксизм возникает преимущественно во сне, реже – в дневное время.

Казалось бы, если человек скрежещет зубами только ночью и даже не замечает этого, в чем проблема? Но регулярные приступы бруксизма могут вызвать зубную и головную боль, преждевременное стирание эмали, повреждение металлических и керамических коронок, расшатывание зубов, проблемы с височно-нижнечелюстными суставами (ВНЧС), пародонтит. Поэтому оставлять без внимания проявления болезни нельзя.

Из-за чего возникает бруксизм

Причины, провоцирующие возникновение бруксизма, до конца не изучены. Выделяют несколько групп факторов риска, относящихся к разным отраслям медицины. Так, согласно психологической теории, развитию заболевания способствуют сильные эмоциональные потрясения, длительное нервное напряжение, повышенная тревожность, расстройства личности. Все эти состояния вызывают непроизвольные сокращения жевательной мускулатуры и скрежет зубами.

Вторая группа причин – это патологии центральной и периферической нервной системы, для которых также характерны судороги, расстройства сна, тремор конечностей и другие неврологические нарушения. Бруксизм часто возникает у людей с болезнью Паркинсона, эпилепсией, энурезом, поражением тройничного нерва, заболеваниями позвоночника. Также он может стать следствием приема нейролептических препаратов.

Наконец, виновниками развития бруксизма могут стать патологии и аномалии зубочелюстной системы: неправильный прикус, скученность зубов, артрит ВНЧС, плохо подобранные зубные протезы. В этих случаях жевательная нагрузка распределяется неправильно, и из-за перенапряжения мускулатуры появляется скрип зубов.

К дополнительным факторам риска относят патологии лор-органов (хронический ринит, аденоиды, искривление носовой перегородки), черепно-мозговые травмы, прием антидепрессантов, вредные привычки, наличие гельминтов в организме, неправильное питание.

Как проявляется бруксизм

Заметить у себя бруксизм в легкой форме почти невозможно, так как приступы происходят во время сна и длятся 10-15 секунд. Узнать о наличии проблемы вы можете со слов ваших близких, услышавших характерный скрип и скрежетание зубов, или же предположить самостоятельно по следующим признакам:

на зубной эмали появляются трещины и сколы;

у резцов стираются режущие края;

по утрам ощущается сильное напряжение жевательных мышц;

от постоянной нагрузки начинается опущение десен, оголяются шейки и даже корни зубов.

К косвенным проявлениям бруксизма врачи также относят частые головные боли и головокружения по утрам, постоянную дневную сонливость, повышенную чувствительность резцов и клыков, щелчки, дискомфорт и болезненность при жевании и зевании, боль и звон в ухе (последствия воспалительного процесса в суставе).

Как лечится бруксизм и скрежет зубами

Если вы подозреваете у себя бруксизм, для начала стоит обратиться к стоматологу. Специалист обычно способен поставить диагноз на основании жалоб пациента и данных стоматологического осмотра. При пальпации ощущается напряженность мускулатуры лица. Иногда назначаются дополнительные обследования – рентген или КТ сустава для исключения артрита, электромиография. Для выявления причины зубного скрежета и назначения терапии часто привлекаются другие узкие специалисты — невролог, отоларинголог, гастроэнтеролог, психотерапевт.

Что назначают при лечении бруксизма

Комплексное лечение бруксизма может включать прием медикаментов (легкие снотворные и седативные средства, витамины группы В, препараты магния и калия), ношение защитных кап, массаж, физиотерапию, психотерапевтические методики.

Для профилактики заболевания важно не переутомляться, высыпаться, оздоровить рацион, избавиться от вредных привычек.