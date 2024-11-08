Бесплатный отдых: литературные встречи, лекции в Одессе и винный фестиваль в Болграде

На днях в Одессе и окрестностях запланированы интересные события для любителей литературы, искусства и культуры.

8 ноября состоится встреча с поэтом Тарасом Федюком. На следующий день в Болграде пройдет Фестиваль вина, который пройдет на центральной площади 9-10 ноября.

В Одессе в библиотеке Грушевского можно будет посетить лекцию «Мистика и любовь. Древняя Персия», а в Библиотеке Багрицкого продолжится лекция о творчестве Сальвадора Дали.

Завершит программу уик-энда 10 ноября заседание клуба любителей книгочтения в кафе «Break», где будут обсуждаться книга «Танцовщик». Напоминаем, что все события абсолютно бесплатны, так что посетить их может каждый.

Что: Встреча с поэтом Тарасом Федюком

Где: Преображенская, тридцать пятая, Б-ка Багрицкого

Когда: 8 ноября, 16:00

https://www.facebook.com/share/158qc1f6tV/



Что: Фестиваль вина в г. Болград

Где: Болград, Центральная площадь

Когда: 9-10 ноября

https://www.facebook.com/photo?fbid=960919746062464&set=pcb.960919972729108



Что: Лекция «Мистика и любовь. Древняя Персия»

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 9 ноября, 15:00

https://www.facebook.com/share/1BF2qbYegw/



Что: Лекция «Сальвадор Дали» ч.2

Где: Преображенская, тридцать пятая, Б-ка Багрицкого

Когда: 9 ноября, 16:00

https://www.facebook.com/share/14W3urFLq1/



Что: Клуб любителей книгочтения. Обсуждение книги Колума Маккенна «Танцовщик»

Где: Артура Савельева (Черняховского), 16, Кофейня «Break»

Когда: 10 ноября, 16:00

https://www.facebook.com/share/15TLPanGwS/

