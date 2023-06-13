Безплатні виставки, зустрічі з письменниками: афіша Одеси 13-15 червня

Виставки, зустрічі із письменниками та дискусії. Цього тижня в Одесі відбудеться багато цікавих та інтелектуальних подій. Не дозволяйте собі зупинитися та зупинити власний розвиток. Залишайтеся на плаву, навіть тоді, коли здається, що весь світ йде з-під ніг, а ми допоможемо вам у цьому.
Що: Виставка Світлани Єгорової
Де: Міський сад, галерея ArtOdessa
Коли: 13 червня, 17:00
https://fb.me/e/4fqc93r5e
Що: “Володимир Рутківський: дитячий письменник з сумними очима”
Де: Троїцька, 49/51, бібліотека Грушевського
Коли: 14 червня, 15:00
https://fb.me/e/X2CHybqG
Що: Відкриття виставки, лусни, але тримай фасон
Де: Ніжинська, 66, Музей історії євреїв Одеси
Коли: 14 червня, 16:00
https://fb.me/e/1kNOjTvzP
Що: Лекція Анатолія Санченка “Лоція літературної маринистики”
Де: Пастера, 15, Театр ім. В. Василька
Коли: 14 червня, 18:00
https://fb.me/e/XNWS6Om6
Що: Вільна розмова “Толерантність та мультикультурність”
Де: Грецька, 1-а, Дія.Бізнес
Коли: 15 червня, 18:30
Реєстрація: https://forms.gle/LA7CBdqFavm2fWEd8
https://fb.me/e/18NYDE7cj
Що: Виставка робіт Інни Морозової
Де: Преображенська, 35-а, бібліотека Багрицького
Коли: 15 червня, 17:00
https://fb.me/e/XTE7N8Ve