Безплатні виставки, зустрічі з письменниками: афіша Одеси 13-15 червня

Афіша заходів та подій Одеси 2023 Одеса – яскраве місто на березі Чорного моря. Афіша Одеси за всіх часів рясніла яскравими анонсами безлічі різних спектаклів, концертів, циркових виступів та інших заходів. Серед такого вибору легко загубитися і пропустити щось справжнє. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Безкоштовні ярмарок, лекції, форум та концерт: афіша Одеси 9-11 червня Цими днями українці знову стали однією родиною, яку спіткала біда. Трагедія на Каховській ГЕС, відгукнулась в серцях одеситів. В неділю, в парку Горького відбудеться особливий День підтримки переселенців. Волонтери збирають гроші та корми для врятованих тварин з Херсонщини.

Особливим буде і книжковий форум “українська книга на Одещини”, під час якого відбудуться Інтеллект форму, мистецький ярмарок, презентації, зустрічі з авторами , та виставки одеських та київських художників. Події будуть відбуватися в Одеській національній науковій бібліотеці, а також в бібліотеках міста. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ