Бесплатные выставки, встречи с писателями: афиша Одессы 13-15 июня

Афиша мероприятий и событий Одессы 2023 Одесса — яркий город на берегу Черного моря. Афиша Одессы во все времена пестрила яркими анонсами множества различных спектаклей, концертов, цирковых выступлений и прочих мероприятий. Среди такого выбора легко потеряться и пропустить что-то действительно стоящее. ПОДРОБНЕЕ

Бесплатные ярмарки, лекции, форум и концерт: афиша Одессы 9-11 июня На днях украинцы снова стали одной семьей, постигшей беда. Трагедия на Каховской ГЭС отозвалась в сердцах одесситов. В воскресенье, в парке Горького состоится особый День поддержки переселенцев. Волонтеры собирают деньги и корма для спасенных животных из Херсонской области.

Особым будет и книжный форум «украинская книга на Одесщине», во время которого пройдут Интеллект форму, художественная ярмарка, презентации, встречи с авторами и выставки одесских и киевских художников. События будут проходить в Одесской национальной научной библиотеке, а также в библиотеках города. ПОДРОБНЕЕ