Бесплатные выставки, встречи с писателями: афиша Одессы 13-15 июня

Выставки, встречи с писателями и дискуссии. На этой неделе в Одессе пройдет много интересных и интеллектуальных событий. Не позволяйте остановиться и остановить собственное развитие. Оставайтесь на плаву даже тогда, когда кажется, что весь мир идет из-под ног, а мы поможем вам в этом.
Что: Выставка Светланы Егоровой
Где: Городской сад, галерея ArtOdessa
Когда: 13 июня, 17:00
https://fb.me/e/4fqc93r5e
Что: «Владимир Рутковский: детский писатель с грустными глазами»
Где: Троицкая, 49/51, библиотека Грушевского
Когда: 14 июня, 15:00
https://fb.me/e/X2CHybqG
Что: Открытие выставки «Лопни, но держи фасон»
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев Одессы
Когда: 14 июня, 16:00
https://fb.me/e/1kNOjTvzP
Что: Лекция Анатолия Санченко «Лоция литературной маринистики»
Где: Пастера, 15, Театр им. В. Василько
Когда: 14 июня, 18:00
https://fb.me/e/XNWS6Om6
Что: Свободный разговор «Толерантность и мультикультурность»
Где: Греческая, 1-я, Дія.Бізнес
Когда: 15 июня, 18:30
Регистрация: https://forms.gle/LA7CBdqFavm2fWEd8
https://fb.me/e/18NYDE7cj
Что: Выставка работ Инны Морозовой
Где: Преображенская, 35-а, библиотека Багрицкого
Когда: 15 июня, 17:00
https://fb.me/e/XTE7N8Ve