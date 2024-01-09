Афіша Одеси на 9-11 січня 2024 року: лекція, зустріч з істориком, розмовний клуб

Так, ми знаємо, що ці дні будуть морозними та сніжними. Тому, попереджаємо вас, на всяк випадок перевіряйте, чи не скасували подію через погодні умови. Бережіть себе! Тепла та затишку вашому дому.
Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 9 січня, 13:30
Що: Мовно літературна вітальня “Дивослово”
Де: Філатова, 1, читальна зала ОННБ
Коли: 10 січня, 11:00
Що: Лекція Ірини Нечиталюк “Марія Мако і знову Марія: таємна зірка української літератури”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 10 січня, 15:00
Що: Зустріч з істориком Олегом Луговим
Де: Ніжинська, 66, Єврейський музей Одеси
Коли: 10 січня, 18:00
Запис на зустріч: за номером 0503923088
Участь – free donation