Афіша Одеси на 9-11 січня 2024 року: лекція, зустріч з істориком, розмовний клуб

9 січня в Одесі та області очікується погіршення погодних умов У вівторок, 9 січня, в Одесі та області оголошено штормове попередження. Протягом доби збережуться пориви північного вітру 15-20 м/с, ожеледиця, вночі та вранці завірюха, видимість під час снігу 200-500 м/с. Про це попереджає Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Кому спростили призначення пільг на комуналку Кабінет міністрів схвалив ухвалу, яка дозволить спростити отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни (людей з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни) та членів їх сімей. Експериментальний порядок взяття на облік та призначення пільг розробило Міністерство соцполітики. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ