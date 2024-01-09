Афиша Одессы на 9-11 января 2024: лекция, встреча с историком, разговорный клуб

Да, мы знаем, что эти дни будут морозными и снежными. Поэтому, предупреждаем вас, на всякий случай проверяйте, не отменили ли событие из-за погодных условий. Берегите себя! Тепла и уюта вашему дому.
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 9 января, 13:30
Что: Языковая литературная гостиная «Дивослово»
Где: Филатова, 1, читальный зал ОННБ
Когда: 10 января, 11:00
Что: Лекция Ирины Нечиталюк «Мария Мако и снова Мария: тайная звезда украинской литературы»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 10 января, 15:00
Что: Встреча с историком Олегом Луговым
Где: Нежинская, 66, Еврейский музей Одессы
Когда: 10 января, 18:00
Запись на встречу: по номеру 0503923088
Участие — free donation