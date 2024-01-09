Афиша Одессы на 9-11 января 2024: лекция, встреча с историком, разговорный клуб

9 января в Одессе и области ожидается ухудшение погодных условий Во вторник, 9 января в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение. В течение суток сохранятся порывы северного ветра 15-20 м/с, гололедица, ночью и утром вьюга, видимость во время снега 200-500 м. Об этом предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

В Одесской области бушует непогода: уже сотни населенных пунктов обесточены Начиная со вчерашнего дня, в Одесской области ухудшается погода — усиливается ветер, выпал мокрый снег, в северных районах снижается температура. В результате погодных условий обесточено 236 населенных пунктов. ПОДРОБНЕЕ