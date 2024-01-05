Афіша Одеси на 5-7 січня 2024 року: топ-5 культурних подій на вихідні, які варто відвідати

Якщо вам до вподоби більше затишні події, то зверніть увагу на НЕекскурсію, цікавий формат від одеського гіда присвячений історії одеського цирку і тільки.

Тихих та затишних вам вихідних!

5 січня, 18:00 – Спейсорган Шоу в Одеській філармонії.

На захід в Одеську Філармонію буде привезено та встановлено красень орган AHLBORN, щоб подарувати вам незабутні враження!

Німецький орган AHLBORN є одним з небагатьох, які можна почути в Одесі і тільки єдиний у місті електроорган, який має достатню палітру звуків для виконання сучасних хітів. В програмі знамениті хіти ZODIAC, ELO, SPACE в аранжуваннях для органа.

За пультом – заслужена дiячка естрадного мистецтва України Олена Удрас (Україна/США)

Ударні – Андрій Саранді

Бас-гітара – Вячеслав Бабієнко

Вокал – Віталій Ончуленко



5 січня, 18:00 – Вистава “Граємо в дурня”. Гастролі в театрі Василька.

Перший Театр Антрепризи та комедії гостинно відкриває свої двері нового сезону для всіх шанувальників театрального мистецтва. “Граємо в дурня” – це легендарна пронизлива комедія За п’єсою Ф.Вебера, в якій глядач буде зачарований життєвими колізіями та калейдоскопом непередбачуваних ситуацій.

На сцені можна буде побачити багато кумедних сцен, дотепних діалогів, тонких натяків. Усе це відмінні риси французького кінорежисера та сценариста Франсиса Вебера, за п’єсою якого з’явилася ця театральна постановка. І якого глядачі знають, як сценариста фільмів “Іграшка”, “Високий блондин в чорному черевику” і незмінно асоціюють з П’єром Ришаром.



В ролях: К.Костишин, С.Калантай, О.Ігнатуша, В.Астахов, К.Синельник, А.Тамбова





6 січня, 13:00 – Льодове шоу “Як козаки казками мандрували” в Палаці спорту.

Льодове шоу “Як козаки казками майндрували” – унікальна подорож льодовою стежкою в серце української культури та відважних козаків. Після довгої тиші, вражаюче льодове шоу повертається у Палац спорту з новою енергією та магією. Відчуйте потужну силу козацьких традицій, яка оживає на крижаній арені, де лід об’єднується з полум’ям, а майстерність артистів переносить у світ почуттів і пристрастей.

Співзвучно льодовiй вишуканостi буде неймовірне світлове шоу, що розгортається перед вами як магічна казка, а якісне звукове оформлення створить атмосферу неперевершеної драми. Поглибтеся в український епос, де краса, мужність, та народна мудрість відзначаються на льодовій арені. Кожен момент – це унікальна історія, а кожен рух – шедевр високого мистецтва.

Не пропустіть цю неймовірну подію, що рекомендована для глядачів будь-якого віку. Придбайте квитки та станьте частиною неймовiрного Льодового королівства, де відбувається справжня магія українських казок





6 січня, 16:00 – НЕекскурсія “Цирк поїхав…”

Формат: НЕекскурсія Розповідь під келих вина від місцевих виноробів затишному і безпечному винному підвалі.

В Одесі все най… най…най…Найсиніше море, найчарівніші жінки і найкращий театр! А ще один з найстаріших цирків! Чому б у новорічні свята не згадати про цей жанр? А також про кіно і трошечки про естраду:

історія та унікальні особливості залізного цирку пивного короля Санценбахера;

секрети карколомних циркових атракціонів старої Одеси;

клоунада, пантоміма і стендап від знаменитих одеситів.

7 січня, 18:00 – Вистава “Готель між двох світів”. Театр малих комедій.

Нереальна історія про вічне. Не шукайте вихід, його просто немає!.. Чи є?!.. Той самий момент, коли Ти розгублений стоїш перед вибором, задаєш питання, але не отримуєш відповіді. І все навколо нагадує психлікарню або якийсь безглуздий розіграш.. Та відповідь є, і, рано чи пізно, вона прийде! Яким чином і якою ціною, питання часу.. якщо він є звичайно!