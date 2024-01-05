Афиша на 5-7 января: топ-5 культурных событий Одессы на выходные

Поздравляем вас с первыми выходными в 2024 году! Не огорчайтесь, если вы не успели отметить Новый год, как вы это делали раньше. На днях вы сможете немного продолжить новогоднее настроение и посетить ледовое шоу, концерт современного органного шоу или сходить на спектакль.
Если вам нравится более уютные события, то обратите внимание на неэкскурсию, интересный формат от одесского гида посвящен истории одесского цирка и только.
Тихих и уютных выходных!
5 января, 18:00 – Спейсорган Шоу в Одесской филармонии.
На мероприятие в Одесскую Филармонию будет привезен и установлен красавец орган AHLBORN, чтобы подарить вам незабываемые впечатления!
Немецкий орган AHLBORN является одним из немногих, которые можно услышать в Одессе и только единственный в городе электроорган, имеющий достаточную палитру звуков для исполнения современных хитов. В программе знамениты хиты ZODIAC, ELO, SPACE в аранжировках для органа.
За пультом — заслуженный деятель эстрадного искусства Украины Елена Удрас (Украина/США).
Ударные — Андрей Саранди.
Бас-гитара – Вячеслав Бабиенко.
Вокал – Виталий Ончуленко.
5 января, 18:00 — Спектакль «Играем в дурака». Гастроли в театре Василька.
Первый Театр Антрепризы и комедии гостеприимно открывает свои двери нового сезона для всех любителей театрального искусства. «Играем в дурака» — это легендарная пронзительная комедия По пьесе Ф.Вебера, в которой зритель будет очарован жизненными коллизиями и калейдоскопом непредсказуемых ситуаций. На сцене можно будет увидеть много забавных сцен, остроумных диалогов, тонких намеков.
Все это отличительные особенности французского кинорежиссера и сценариста Франсиса Вебера, по пьесе которого появилась эта театральная постановка. И какого зрителя знают, как сценариста фильмов «Игрушка», «Высокий блондин в черном ботинке» и неизменно ассоциируют с Пьером Ришаром.
В ролях: К.Костишин, С.Калантай, А.Игнатуша, В.Астахов, К.Синельник, А.Тамбова.
6 января, 13:00 — Ледовое шоу «Как казаки сказками путешествовали» во Дворце спорта.
Ледовое шоу «Как казаки сказками майндировали» – уникальное путешествие по ледовой тропе в сердце украинской культуры и отважных казаков. После долгой тишины, поразительное ледовое шоу возвращается во Дворец спорта с новой энергией и магией.
Ощутите мощную силу казацких традиций, оживающую на ледяной арене, где лед объединяется с пламенем, а мастерство артистов переносит в мир чувств и страстей. Созвучно ледяной изысканности будет невероятное световое шоу, разворачивающееся перед вами как магическая сказка, а качественное звуковое оформление создаст атмосферу непревзойденной драмы. Углубитесь в украинский эпос, где красота, мужество и народная мудрость отмечаются на ледовой арене.
Каждый момент – это уникальная история, а каждое движение – шедевр высокого искусства. Не упустите это невероятное событие, рекомендованное для зрителей всех возрастов. Купите билеты и станьте частью невероятного Ледового королевства, где происходит настоящая магия украинских сказок.
6 января, 16:00 — НЕэкскурсия «Цирк уехал…»
Формат: НЕэкскурсия Рассказ под бокал вина от местных виноделов в уютном и безопасном винном подвале.
В Одессе все самое… самое… Самое синее море, самые очаровательные женщины и лучший театр! А еще один из самых старых цирков! Почему бы в новогодние праздники не вспомнить этот жанр? А также о кино и немного об эстраде:
- история и уникальные особенности железного цирка пивного короля Санценбахера;секреты
- головокружительных цирковых аттракционов старой Одессы;
- клоунада, пантомима и стендап от знаменитых одесситов.
7 января, 18:00 — Спектакль «Отель между двумя мирами». Театр малых комедий.
Нереальная история о вечном. Не ищите выход, его просто нет!.. Есть ли?!.. Тот самый момент, когда ты растерян стоишь перед выбором, задаешь вопрос, но не получаешь ответа. И все вокруг напоминает психушку или какой-то нелепый розыгрыш.. Но ответ есть, и, рано или поздно, он придет! Каким образом и какой ценой, вопрос времени.. если он конечно!