Афиша на 5-7 января: топ-5 культурных событий Одессы на выходные

Если вам нравится более уютные события, то обратите внимание на неэкскурсию, интересный формат от одесского гида посвящен истории одесского цирка и только.

Тихих и уютных выходных!

5 января, 18:00 – Спейсорган Шоу в Одесской филармонии.

На мероприятие в Одесскую Филармонию будет привезен и установлен красавец орган AHLBORN, чтобы подарить вам незабываемые впечатления!

Немецкий орган AHLBORN является одним из немногих, которые можно услышать в Одессе и только единственный в городе электроорган, имеющий достаточную палитру звуков для исполнения современных хитов. В программе знамениты хиты ZODIAC, ELO, SPACE в аранжировках для органа.

За пультом — заслуженный деятель эстрадного искусства Украины Елена Удрас (Украина/США).

Ударные — Андрей Саранди.

Бас-гитара – Вячеслав Бабиенко.

Вокал – Виталий Ончуленко.

5 января, 18:00 — Спектакль «Играем в дурака». Гастроли в театре Василька.

Первый Театр Антрепризы и комедии гостеприимно открывает свои двери нового сезона для всех любителей театрального искусства. «Играем в дурака» — это легендарная пронзительная комедия По пьесе Ф.Вебера, в которой зритель будет очарован жизненными коллизиями и калейдоскопом непредсказуемых ситуаций. На сцене можно будет увидеть много забавных сцен, остроумных диалогов, тонких намеков.

Все это отличительные особенности французского кинорежиссера и сценариста Франсиса Вебера, по пьесе которого появилась эта театральная постановка. И какого зрителя знают, как сценариста фильмов «Игрушка», «Высокий блондин в черном ботинке» и неизменно ассоциируют с Пьером Ришаром.

В ролях: К.Костишин, С.Калантай, А.Игнатуша, В.Астахов, К.Синельник, А.Тамбова.

6 января, 13:00 — Ледовое шоу «Как казаки сказками путешествовали» во Дворце спорта.

Ледовое шоу «Как казаки сказками майндировали» – уникальное путешествие по ледовой тропе в сердце украинской культуры и отважных казаков. После долгой тишины, поразительное ледовое шоу возвращается во Дворец спорта с новой энергией и магией.

Ощутите мощную силу казацких традиций, оживающую на ледяной арене, где лед объединяется с пламенем, а мастерство артистов переносит в мир чувств и страстей. Созвучно ледяной изысканности будет невероятное световое шоу, разворачивающееся перед вами как магическая сказка, а качественное звуковое оформление создаст атмосферу непревзойденной драмы. Углубитесь в украинский эпос, где красота, мужество и народная мудрость отмечаются на ледовой арене.

Каждый момент – это уникальная история, а каждое движение – шедевр высокого искусства. Не упустите это невероятное событие, рекомендованное для зрителей всех возрастов. Купите билеты и станьте частью невероятного Ледового королевства, где происходит настоящая магия украинских сказок.

6 января, 16:00 — НЕэкскурсия «Цирк уехал…»

Формат: НЕэкскурсия Рассказ под бокал вина от местных виноделов в уютном и безопасном винном подвале.

В Одессе все самое… самое… Самое синее море, самые очаровательные женщины и лучший театр! А еще один из самых старых цирков! Почему бы в новогодние праздники не вспомнить этот жанр? А также о кино и немного об эстраде:

история и уникальные особенности железного цирка пивного короля Санценбахера;секреты

головокружительных цирковых аттракционов старой Одессы;

клоунада, пантомима и стендап от знаменитых одесситов.

7 января, 18:00 — Спектакль «Отель между двумя мирами». Театр малых комедий.

Нереальная история о вечном. Не ищите выход, его просто нет!.. Есть ли?!.. Тот самый момент, когда ты растерян стоишь перед выбором, задаешь вопрос, но не получаешь ответа. И все вокруг напоминает психушку или какой-то нелепый розыгрыш.. Но ответ есть, и, рано или поздно, он придет! Каким образом и какой ценой, вопрос времени.. если он конечно!