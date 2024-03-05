Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 5-7 марта: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Афиша Одессы на 5-7 марта: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Все мы с вами сейчас переживаем очень тяжелые времена. Но жизнь продолжается пока мы живы. Поэтому будем ходить к морю, на выставки, слушать лекции и учиться. И мы будем жить всем врагам назло и ради тех, кто защищает наше право на полноценную жизнь.

Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 5 марта, 13:30

Что: Джазовая академия. Лекция Елены Шевченко
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Коли: 6 марта, 17:00
Что: American English Hose/ Womens in sport
Где: Греческая 1а, American House
Когда: 6 марта, 17:00
Регистрация: https://forms.gle/DfiHKmZqVuf83but6

Что: Роман Шухевич — воплощение декалога нации
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 7 марта, 15:00

Что: Выставка работ к 60 летию Худграфа
Где: Сады Победы, 3 этаж
Когда: 7 марта, 16:00

Что: Открытие выставки Анатолия Горбенко
Где: г.Черноморск, проспект Мира, 30, выставочный зал
Когда: 7 марта, 16:00

Что: Свободный разговор. Женский вопрос
Где: Греческая 1а, American House
Когда: 7 марта, 18:30
Регистрация: https://forms.gle/To9JWfuo8Xe3gHCC6

Что: Что такое сложная музыка?
Где: Онлайн https://cutt.ly/2wVS0c6N
Когда: 7 марта, 20:00

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
[mistape]
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