Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 30 січня – 1 лютого 2024 року: концерти, вистави, презентація книги, лекція

Афіша Одеси на 30 січня – 1 лютого 2024 року: концерти, вистави, презентація книги, лекція

Цього тижня проводжаємо січень та зустрічаємо лютий, останній зимовий місяць. Ми продовжуємо вивчати українську та англійську мови та слухати лекції з нашої історії.  В четвер не пропустіть презентації книги журналіста Богдана Логвиненка вже про сучасну Україну. Вона буде присвячена історіям опору українців вже під час сучасної окупації країни. 

Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 30 січня, 13:30

розмовний клуб

Що: Лекція «Розстріляне відродження: ніколи знову?!»
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 30 січня, 15:00

лекція

Що: Мовно літературна вітальня “Дивослово”
Де: Філатова, 1-а, читальна зала ОННБ
Коли: 31 січня, 11:00

літ. вітальня

Що: English club/ Procrastination
Де: Онлайн
Коли: 31  січня, 17:00
Реєстрація за посиланням

англійський клуб

Що: Презентація книги Богдана Логвиненка «Деокупація. Історії опору українців. 2022»
Де: Пастера, 13, ОННБ
Коли: 1 лютого, 19:00

презентація книги

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