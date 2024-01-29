Афіша Одеси на 30 січня – 1 лютого 2024 року: концерти, вистави, презентація книги, лекція

Цього тижня проводжаємо січень та зустрічаємо лютий, останній зимовий місяць. Ми продовжуємо вивчати українську та англійську мови та слухати лекції з нашої історії. В четвер не пропустіть презентації книги журналіста Богдана Логвиненка вже про сучасну Україну. Вона буде присвячена історіям опору українців вже під час сучасної окупації країни.
Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 30 січня, 13:30
Що: Лекція «Розстріляне відродження: ніколи знову?!»
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 30 січня, 15:00
Що: Мовно літературна вітальня “Дивослово”
Де: Філатова, 1-а, читальна зала ОННБ
Коли: 31 січня, 11:00
Що: English club/ Procrastination
Де: Онлайн
Коли: 31 січня, 17:00
Реєстрація за посиланням
Що: Презентація книги Богдана Логвиненка «Деокупація. Історії опору українців. 2022»
Де: Пастера, 13, ОННБ
Коли: 1 лютого, 19:00