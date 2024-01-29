Афіша Одеси на 30 січня – 1 лютого 2024 року: концерти, вистави, презентація книги, лекція

Цього тижня проводжаємо січень та зустрічаємо лютий, останній зимовий місяць. Ми продовжуємо вивчати українську та англійську мови та слухати лекції з нашої історії. В четвер не пропустіть презентації книги журналіста Богдана Логвиненка вже про сучасну Україну. Вона буде присвячена історіям опору українців вже під час сучасної окупації країни.