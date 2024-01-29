Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 30 января — 1 февраля 2024: концерты, спектакли, презентация книги, лекция

Афиша Одессы на 30 января — 1 февраля 2024: концерты, спектакли, презентация книги, лекция

На этой неделе провожаем январь и встречаем февраль, последний зимний месяц. Мы продолжаем учить украинский и английский языки и слушать лекции по нашей истории. В четверг не пропустите презентацию книги журналиста Богдана Логвиненко уже о современной Украине. Она будет посвящена историям сопротивления украинцев уже в ходе современной оккупации страны.

Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 30 января, 13:30

розмовний клуб

Что: Лекция «Расстрелянное возрождение: никогда снова?!»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 30 января, 15:00

лекція

Что: Языковая литературная гостиная «Дивослово»
Где: Филатова, 1-а, читальный зал ОННБ
Когда: 31 января, 11:00

літ. вітальня

Что: English club/ Procrastination
Где: Онлайн
Когда: 31 января, 17:00
Регистрация по ссылке

англійський клуб

Что: Презентация книги Богдана Логвиненко «Деоккупация. Истории сопротивления украинцев. 2022»
Где: Пастера, 13, ОННБ
Когда: 1 февраля, 19:00

презентація книги

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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