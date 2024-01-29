Афиша Одессы на 30 января — 1 февраля 2024: концерты, спектакли, презентация книги, лекция

На этой неделе провожаем январь и встречаем февраль, последний зимний месяц. Мы продолжаем учить украинский и английский языки и слушать лекции по нашей истории. В четверг не пропустите презентацию книги журналиста Богдана Логвиненко уже о современной Украине. Она будет посвящена историям сопротивления украинцев уже в ходе современной оккупации страны.