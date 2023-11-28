Афіша Одеси на 28-30 листопада 2023 року: концерт, виставки, творчий вечір

Зима так спішить до нас, що прийшла в Одесу трохи раніше. Але осінь ще не відступає і синоптики говорять, що ця примхлива дама готує для нас сюрпризи. Ну що ж, ми до цього звикли. До того ж погодні негаразди допоможуть пережити безліч цікавих подій, які відбудуться цього тижня. Не пропустіть унікальну виставку чумацької ікони на рибі. Художниця родом з Херсону вивчала старовинні традиції, та єдина в Україні володіє цією майстерністю. Виставка буде працювати до 19 грудня.
У Всесвітньому клубі одеситів в четвер чекають на концерт солістів Одеської філармонії. Це благодійний вечір, де збирають довільні донати на потреби ЗСУ.
Ну а для тих, хто збирається проводити час вдома, також є можливість доєднатися до онлайн-подій: презентації книги “Мандрівки шоколаду” та лекцій по історії українського визвольного руху.
Що: Виставка “Чумацька ікона на рибі”
Де: Польська, 20, Обласний центр української культури
Коли: 28 листопада, 14:00
Що: До дня народження Ольги Кобилянської “Бути собі ціллю”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 28 листопада, 15:00
Що: Презентація книги “Мандрівки шоколаду”
Де: Онлайн
Коли: 28 листопада, 18:00
Що: Мовно-літературна вітальня “Дивослово”
Де: Філатова, 1, Читальна зала ОННБ
Коли: 29 листопада, 11:00
Що: Виставка “Кольорові світи”
Де: Преображенська, 35, бібліотека Багрицького
Коли: 29 листопада, 15:00
Що: Курс управління стресом “Самодопомога плюс”
Де: Коблевська, 40, Лекторій Intersos
Коли: 29 листопада, 16:30
Що: Творчий вечір поета і прозаїка Ігоря Потоцького
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 29 листопада, 17:00
Що: Лекція «Незнищенність: український національний рух на півдні України в умовах совєтської окупації 1920-х – першої половини 1980-х рр.»
Де: Пастера, 13, ОННБ
Коли: 30 листопада, 13:00
Що: Благодійний концерт за участю солістів Одеської філармонії
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 30 листопада, 17:00
Що: Вільна розмова. Чвари в соцмережах
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 30 листопада, 18:30
Що: Євген Чикаленко. Роль і місія в історії визвольного руху
Де: Онлайн
Коли: 30 листопада, 19:00