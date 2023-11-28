Афіша Одеси на 28-30 листопада 2023 року: концерт, виставки, творчий вечір

Зима так спішить до нас, що прийшла в Одесу трохи раніше. Але осінь ще не відступає і синоптики говорять, що ця примхлива дама готує для нас сюрпризи. Ну що ж, ми до цього звикли. До того ж погодні негаразди допоможуть пережити безліч цікавих подій, які відбудуться цього тижня. Не пропустіть унікальну виставку чумацької ікони на рибі. Художниця родом з Херсону вивчала старовинні традиції, та єдина в Україні володіє цією майстерністю. Виставка буде працювати до 19 грудня.

У Всесвітньому клубі одеситів в четвер чекають на концерт солістів Одеської філармонії. Це благодійний вечір, де збирають довільні донати на потреби ЗСУ.

Ну а для тих, хто збирається проводити час вдома, також є можливість доєднатися до онлайн-подій: презентації книги “Мандрівки шоколаду” та лекцій по історії українського визвольного руху.