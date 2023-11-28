Афиша Одессы на 28-30 ноября 2023: концерт, выставки, творческий вечер

Афиша Одессы на 24-26 ноября 2023 года: бесплатно можно посетить выставки и хоккей В эти выходные немного событий. В основном они посвящены ужасной трагедии – Дню памяти жертв Голодомора. 25 ноября, в 16:00 жителей Одессы и области призывают принять участие в общенациональной минуте молчания и поставить на подоконник зажженную свечу в память о миллионах невинно убиенных жертв большевистского тоталитарного режима, погибших голодной смертью. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы на 21-23 ноября 2023 года: познавательные лекции и встречи, которые можно посетить бесплатно Первое дыхание зимы, первый снег, первый мороз… Может именно на этой неделе вы тоже впервые отважитесь посетить украиноязычный или англоязычный клуб? А может, на оба? Ведь в American House запланировано сразу два языковых клуба один за другим. Попытайтесь запланировать свое время и вы.

Если вы интересуетесь фотографией, то не упустите лекцию о всемирной истории фотографии. Ну, и если вы не стоите в стороне происходящих в обществе процессов предлагаем вам посетить круглый стол в библиотеке Грушевского в четверг. В Одессу приедет целый десант интересных спикеров: Валерий Пекарь, Михаил Гончар, Николай Выговский, Анна Гопко, Тарас Стецькив с которыми будем говорить об Украине после Победы. ПОДРОБНЕЕ

Концерты, спектакли и тайны подземелья: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе 17-19 ноября В этот уикенд Одесса встречает гостей, на события которых мы хотим вас пригласить. Во первых, это благотворительный концерт Оли Поляковой. Во вторых — спектакль «Сердцеедки» со звездным составом украинских актрис. Но и местным талантам есть чем порадовать одесситов. Сольный концерт Андрея Показа удивит программой и режиссурой. Спектакль «Неаполитанские страсти» поможет отдохнуть и перенастроиться на положительный лад, а прогулка по одесскому дренажному коллектору удивит даже упорных любителей экстрима. ПОДРОБНЕЕ