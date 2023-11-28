Афиша Одессы на 28-30 ноября 2023: концерт, выставки, творческий вечер

Зима так спешит к нам, что пришла в Одессу чуть раньше. Но осень еще не отступает и синоптики говорят, что эта капризная дама готовит для нас сюрпризы. Ну что ж, мы к этому привыкли. К тому же погодные невзгоды помогут пережить множество интересных событий, которые произойдут на этой неделе. Не пропустите уникальную выставку млечной иконы на рыбе. Художница родом из Херсона изучала старинные традиции, но единственная в Украине владеет этим мастерством. Выставка продлится до 19 декабря.
Во Всемирном клубе одесситов в четверг ждут концерт солистов Одесской филармонии. Это благотворительный вечер, где собирают произвольные донаты на нужды ВСУ.
Ну а для тех, кто собирается проводить время дома, также есть возможность присоединиться к онлайн событиям: презентации книги Путешествия шоколада и лекций по истории украинского освободительного движения.
Что: Выставка «Чумацкая икона на рыбе»
Где: Польская, 20, Областной центр украинской культуры
Когда: 28 ноября, 14:00
Что: Ко дню рождения Ольги Кобылянской “Быть себе целью”
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 28 ноября, 15:00
Что: Презентация книги “Путешествие шоколада”
Где: Онлайн
Когда: 28 ноября, 18:00
Что: Языково-литературная гостиная «Дивослово»
Где: Филатова, 1, Читальный зал ОННБ
Когда: 29 ноября, 11:00
Что: Выставка “Цветовые миры”
Где: Преображенская, 35, библиотека Багрицкого
Когда: 29 ноября, 15:00
Что: Курс управления стрессом «Самопомощь плюс”
Где: Коблевская, 40, Лекторий Intersos
Когда: 29 ноября, 16:30
Что: Творческий вечер поэта и прозаика Игоря Потоцкого
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 29 ноября, 17:00
Что: Лекция «Неуничтожимость: украинское национальное движение на юге Украины в условиях советской оккупации 1920-х – первой половины 1980-х гг.»
Где: Пастера, 13, ОННБ
Когда: 30 ноября, 13:00
Что: Благотворительный концерт с участием солистов Одесской филармонии
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 30 ноября, 17:00
Что: Свободный разговор. Ссоры в соцсетях
Где: Греческая, 1-я, America House Odesa
Когда: 30 ноября, 18:30
Что: Евгений Чикаленко. Роль и миссия в истории освободительного движения
Где: Онлайн
Когда: 30 ноября, 19:00