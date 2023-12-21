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Афіша Одеси на 23-24 грудня 2023 року: топ-5 подій напередодні Різдва

Афіша Одеси на 23-24 грудня 2023 року: топ-5 подій напередодні Різдва

Де краще провести передріздвяні вечори? Звісно, у колі близьких друзів та рідних. Саме тому, більшість подій цими вихідними буде по-сімейному затишними, і відбудуться на невеликих локаціях.

На вас очікують, гастрономічний вечір присвячений вареникам, день Зимового Сонцестояння та передріздвяний вечір в компанії сучасного одеського барда Романа Капітонова. Ну, а якщо вам все ж таки бракуватиме голосних подій – то на вас чекають Kalush Orchestra із славетною Стефанією та різдвяний мюзикл “Ніч перед Різдвом” в театрі Василька. 

І нехай у вас на душі буде світло та тепло! Христос народився. Славімо його! 

23 грудня, 16:00 – День вареника, Лямпа Дегустаційна

Коли вшановувати наші улюблені вареники як не напередодні Різдва? Тож запрошуємо вас на гастрономічний вечір присвячений одному з головних символів української кухні – вареникам. 

Завдяки цій страві ви відвідаєте три регіони України та скуштуєте: липованські вареники, “з піском” з Кропивниччини, солодкі з Галичини. 

Також до свят, разом із знавчинею українських традицій, ви вивчите колядки та щедрівки, які потім будете співати впродовж всіх свят. 


23 грудня, 17:00 – Початок астрономічної зими – день Зимового Сонцестояння, Одеський планетарій

Скажіть, як давно ви дивилися на зіркове небо? А в телескоп? Пропонуємо вам відзначити початок зими разом з астрономами одеського планетарію, і не забудьте загадати бажання! 


23 грудня, 18:00 Kalush orchestra  Palladium

Тріумфатори «Євробачення-2022» в Одесі представлять велику концертну програму. Kalush Orchestra наживо зіграють нові треки та порадують публіку вже добре відомими роботами, включно з переможним хітом «Стефанія». Серед прем’єр – англомовні композиції, випущені за час проведення європейського туру. Традиційно під час концертів Kalush Orchestra буде проведено благодійні аукціони. Частина коштів від продажу квитків теж піде на благодійність. Зустрічайте улюблений гурт у своєму місті та зацініть неповторну атмосферу події!


23 грудня, 20:00 – Передріздвяний вечір з Романом Капітоновим, Poncho Snack Art Bar

Вечір з найромантичнішим бардом Одеси. Мелодії Романа Капітонова стали не лише музикою, а й глибоким вираженням важливих думок та почуттів. Його авторські пісні увійшли до сердець одеситів, а пісні українського мовою наші гості із задоволенням співають разом з Романом.


24 грудня, 16:00  – “Ніч перед Різдвом”. Театр Василька 

Грандіозний мюзикл від режисера Олексія Гнатковського. 

Нове прочитання давно відомої усім історії, де реальні й фантастичні герої перебувають в одному просторі й діють в одному часі, дозволить зануритися у казкову атмосферу передріздвяного села у серці України, де  живуть вільні, ще не закріпачені, гідні й життєрадісні українські козаки. 

Ви почуєте впізнавані мелодії старовинних святочних пісень у сучасному звучанні, захочете приєднатися до численного гурту, підспівувати й підтанцьовувати разом з нами!

А історія про те, як чванькувата Оксана поступиться простому, але талановитому ковалю Вакулі заграє новими фарбами. 

 

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