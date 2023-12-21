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Афиша Одессы на 23-24 декабря 2023 года: топ-5 событий накануне Рождества

Афиша Одессы на 23-24 декабря 2023 года: топ-5 событий накануне Рождества

Где лучше провести предрождественские вечера? Конечно, в кругу близких друзей и родных. Именно поэтому большинство событий в эти выходные будут по-семейному уютными, и состоятся на небольших локациях.

Вас ожидают, гастрономический вечер посвященный вареникам, день Зимнего Солнцестояния и предрождественский вечер в компании современного одесского барда Романа Капитонова. Ну, а если вам все же не хватит громких событий — то вас ждут Kalush Orchestra со знаменитой Стефанией и рождественский мюзикл «Ночь перед Рождеством» в театре Василька.

И пусть у вас на душе будет свет и тепло! Христос родился. Славим его!

23 декабря, 16:00 — День вареника, Лампа Дегустационная

Когда чествовать наши любимые вареники как не в канун Рождества? Приглашаем вас на гастрономический вечер, посвященный одному из главных символов украинской кухни – вареникам.

Благодаря этому блюду вы посетите три региона Украины и отведаете: липованские вареники, с песком из Кропивниччины, сладкие из Галиции.
Также к праздникам, вместе с знатью украинских традиций, вы изучите колядки и щедривки, которые потом петь на протяжении всех праздников.

23 декабря, 17:00 – Начало астрономической зимы – день Зимнего Солнцестояния, Одесский планетарий

Скажите, как давно вы смотрели на звездное небо? А в телескоп? Предлагаем вам отметить начало зимы вместе с астрономами одесского планетария, и не забудьте загадать желание!

23 декабря, 18:00 Kalush orchestra Palladium

Триумфаторы «Евровидения-2022» в Одессе представят обширную концертную программу. Kalush Orchestra вживую сыграют новые треки и порадуют публику уже хорошо известными работами, включая победный хит «Стефания». Среди премьер – англоязычные композиции, выпущенные за время проведения европейского тура. Традиционно во время концертов Kalush Orchestra будут проведены благотворительные аукционы. Часть средств от продажи билетов тоже уйдет на благотворительность. Встречайте любимую группу в своем городе и зацените неповторимую атмосферу события!

23 декабря, 20:00 – Предрождественский вечер с Романом Капитоновым, Poncho Snack Art Bar

Вечер с романтичным бардом Одессы. Мелодии Романа Капитонова стали не только музыкой, но и глубоким выражением важных мыслей и чувств. Его авторские песни вошли в сердца одесситов, а песни украинского языка наши гости с удовольствием поют вместе с Романом.

24 декабря, 16:00 – «Ночь перед Рождеством». Театр Василька 

Грандиозный мюзикл от режиссера Алексея Гнатковского.

Новое прочтение давно известной всем истории, где реальные и фантастические герои находятся в одном пространстве и действуют в одно время, позволит погрузиться в сказочную атмосферу предрождественского села в сердце Украины, где живут свободные, еще не закрепощенные, достойные и жизнерадостные украинские казаки.

Вы услышите узнаваемые мелодии старинных праздников в современном звучании, захотите присоединиться к многочисленной группе, подпевать и подтанцовывать вместе с нами! А история о том, как чванная Оксана уступит простому, но талантливому кузнецу Вакуле заиграет новыми красками.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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