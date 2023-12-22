Афіша Одеси на 22-24 грудня 2023 року: ярмарки та концерти, які поринуть в атмосферу Різдва

Що: Велики різдвяний ярмарок

Де: Кірха

Коли: 22-28 грудня

Що: Music open mic “Гірше не буде”

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 22 грудня, 18:00

Що: Різдвяний ярмарок

Де: Секретна локація

Коли: 23 грудня, 11:00 – 16:00

Що: Філософський клуб

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 23 грудня, 12:00

Що: Зустріч присвячена історії “Щедрика”

Де: Корольова, 46-а, Обласна дитяча бібліотека

Коли: 23 грудня, 12:00

Що: Концерт кафедри оркестрових та духових інструментів ОНМА ім. Нежданової

Де: Новосельського, 63, Музична академія, мала зала зала

Коли: 23 грудня, 12:00

Що: Лекція “Пропаганда під час війни”

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 23 грудня, 15:00

Що: Перегляд документального фільму про обряд “Мошул”

Де: Преображенська, 44 а, маг. Gorgany

Коли: 23 грудня, 18:30

Реєстрація https://forms.gle/zWCajXebD8o8xtf57

Що: Благодійний фестиваль “Зимова казка”

Де: Парк Горького

Коли: 24 грудня, 11:00-17:00

Що: Концерт “Хай вам щастить”

Де: Сабанєєв мост, 1, Школа Столярського, велика зала

Коли: 23 грудня, 14:00

Що: Перформанс опера “Сирени”

Де: Софіївська, 5, Одеський національний художній музей

Коли: 24 грудня, 14:00

Реєстрація https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfcNlttMPT…/viewform…

Що: Відкриття виставки графіки Станіслава Зайцева та Ніни Федорової

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 24 грудня, 15:00