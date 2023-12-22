Афіша Одеси на 22-24 грудня 2023 року: ярмарки та концерти, які поринуть в атмосферу Різдва

Дуже хочеться, щоб ці різдвяні дні були наповнені різнобарвними подіями. Ми, в свою чергу, прагнемо, щоб вони залишились у вашій пам’яті надовго не через горіч війни, а через підтримку, тепло, світло, прекрасну музику та щирі обійми. Щасливого Різдва!
Що: Велики різдвяний ярмарок
Де: Кірха
Коли: 22-28 грудня
Що: Music open mic “Гірше не буде”
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 22 грудня, 18:00
Що: Різдвяний ярмарок
Де: Секретна локація
Коли: 23 грудня, 11:00 – 16:00
Що: Філософський клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 23 грудня, 12:00
Що: Зустріч присвячена історії “Щедрика”
Де: Корольова, 46-а, Обласна дитяча бібліотека
Коли: 23 грудня, 12:00
Що: Концерт кафедри оркестрових та духових інструментів ОНМА ім. Нежданової
Де: Новосельського, 63, Музична академія, мала зала зала
Коли: 23 грудня, 12:00
Що: Лекція “Пропаганда під час війни”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 23 грудня, 15:00
Що: Перегляд документального фільму про обряд “Мошул”
Де: Преображенська, 44 а, маг. Gorgany
Коли: 23 грудня, 18:30
Реєстрація https://forms.gle/zWCajXebD8o8xtf57
Що: Благодійний фестиваль “Зимова казка”
Де: Парк Горького
Коли: 24 грудня, 11:00-17:00
Що: Концерт “Хай вам щастить”
Де: Сабанєєв мост, 1, Школа Столярського, велика зала
Коли: 23 грудня, 14:00
Що: Перформанс опера “Сирени”
Де: Софіївська, 5, Одеський національний художній музей
Коли: 24 грудня, 14:00
Реєстрація https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfcNlttMPT…/viewform…
Що: Відкриття виставки графіки Станіслава Зайцева та Ніни Федорової
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 24 грудня, 15:00