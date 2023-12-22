Афиша Одессы на 22-24 декабря 2023 года: ярмарки и концерты, которые окунут в атмосферу Рождества

Что: Большая рождественская ярмарка

Где: Кирха

Когда: 22-28 декабря

Что: Music open mic “Хуже не будет”

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 22 декабря, 18:00

Что: Рождественская ярмарка

Где: Секретная локация

Когда: 23 декабря, 11:00 – 16:00

Что: Философский клуб

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 23 декабря, 12:00

Что: Встреча посвящена истории «Щедрика»

Где: Королева, 46-а, Областная детская библиотека

Когда: 23 декабря, 12:00

Что: Концерт кафедры оркестровых и духовых инструментов ОНМА им. Неждановой

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, малый зал зал

Когда: 23 декабря, 12:00

Что: Лекция «Пропаганда во время войны»

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 23 декабря, 15:00

Что: Просмотр документального фильма об обряде Мошул

Где: Преображенская, 44а, маг. Gorgany

Когда: 23 декабря, 18:30

Регистрация https://forms.gle/zWCajXebD8o8xtf57

Что: Благотворительный фестиваль «Зимняя сказка»

Где: Парк Горького

Когда: 24 декабря, 11:00-17:00

Что: Концерт «Удачи вам»

Где: Сабанеев мост, 1, Школа Столярского, большой зал

Когда: 23 декабря, 14:00

Что: Перформанс опера «Сирены»

Где: Софиевская, 5, Одесский национальный художественный музей

Когда: 24 декабря, 14:00

Регистрация https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfcNlttMPT…/viewform…

Что: Открытие выставки графики Станислава Зайцева и Нины Федоровой

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 24 декабря, 15:00