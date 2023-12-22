Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 22-24 декабря 2023 года: ярмарки и концерты, которые окунут в атмосферу Рождества

Афиша Одессы на 22-24 декабря 2023 года: ярмарки и концерты, которые окунут в атмосферу Рождества

Очень хочется, чтобы эти рождественские дни были наполнены разноцветными событиями. Мы, в свою очередь, стремимся, чтобы они остались в вашей памяти надолго не из-за войны, а из-за поддержки, тепла, света, прекрасной музыки и искренних объятий. Счастливого Рождества!

Что: Большая рождественская ярмарка
Где: Кирха
Когда: 22-28 декабря

Кирха. Котова

Что: Music open mic “Хуже не будет”
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 22 декабря, 18:00

Что: Рождественская ярмарка
Где: Секретная локация
Когда: 23 декабря, 11:00 – 16:00

Что: Философский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 23 декабря, 12:00

Что: Встреча посвящена истории «Щедрика»
Где: Королева, 46-а, Областная детская библиотека
Когда: 23 декабря, 12:00

Что: Концерт кафедры оркестровых и духовых инструментов ОНМА им. Неждановой
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, малый зал зал
Когда: 23 декабря, 12:00

Что: Лекция «Пропаганда во время войны»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 23 декабря, 15:00

Что: Просмотр документального фильма об обряде Мошул
Где: Преображенская, 44а, маг. Gorgany
Когда: 23 декабря, 18:30
Регистрация https://forms.gle/zWCajXebD8o8xtf57

Что: Благотворительный фестиваль «Зимняя сказка»
Где: Парк Горького
Когда: 24 декабря, 11:00-17:00

Что: Концерт «Удачи вам»
Где: Сабанеев мост, 1, Школа Столярского, большой зал
Когда: 23 декабря, 14:00

Что: Перформанс опера «Сирены»
Где: Софиевская, 5, Одесский национальный художественный музей
Когда: 24 декабря, 14:00
Регистрация https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfcNlttMPT…/viewform…

Что: Открытие выставки графики Станислава Зайцева и Нины Федоровой
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 24 декабря, 15:00

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Редакция ПРОФИЛЬ

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