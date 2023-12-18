Афиша Одессы на 19-21 декабря 2023: бесплатные концерты, выставка, лекция

Вы уже задумались над подарками близким и себе? Не забудьте о подарках для наших военных – лучший подарок для них сейчас, это наши донаты. А чтобы все-таки вы не остались без рождественского настроения, мы подготовили для вас подборку бесплатных событий.
Смотрите, как их много даже в будни – концерты классической музыки, лекции и презентации книг. Пусть лозунг этой недели будет таким: вдохновляйтесь и донатьте. Вместе мы все сможем!
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 19 декабря, 13:30
Что: Презентация книги «Мишель и Доминик. Ловушки Боба Упсвау»
Где: Пастера, 15, ОННБ
Когда: 19 декабря, 14:00
Что: Концерт «Рождественские встречи»
Где: Новосельского, 63, Малый зал Музыкальной академии
Когда: 19 декабря, 13:00
Что: Концерт к 110-летию ОНМА им. Неждановой
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал
Когда: 19 декабря, 15:30
Что: Рождественский концерт
Где: Новосельского, 63, Большой зал Музыкальной академии
Когда: 19 декабря, 18:00
Что: Лекция «Новогодние традиции Одессы»
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 20 декабря,16:00
Что: Free conversation clubs with native speaker
Где: Online
Когда: 20 декабря, 17:00
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Что: Открытие выставки “Художественная сказка зимних праздников”
Где: Польская, 20, Областной центр украинской культуры
Когда: 21 декабря, 14:00
Что: Лекция «Казацкий историк Одессы»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 21 декабря, 15:00