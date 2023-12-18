Афиша Одессы на 19-21 декабря 2023: бесплатные концерты, выставка, лекция

Смотрите, как их много даже в будни – концерты классической музыки, лекции и презентации книг. Пусть лозунг этой недели будет таким: вдохновляйтесь и донатьте. Вместе мы все сможем!

Что: Украинский разговорный клуб

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 19 декабря, 13:30

Что: Презентация книги «Мишель и Доминик. Ловушки Боба Упсвау»

Где: Пастера, 15, ОННБ

Когда: 19 декабря, 14:00

Что: Концерт «Рождественские встречи»

Где: Новосельского, 63, Малый зал Музыкальной академии

Когда: 19 декабря, 13:00

Что: Концерт к 110-летию ОНМА им. Неждановой

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал

Когда: 19 декабря, 15:30

Что: Рождественский концерт

Где: Новосельского, 63, Большой зал Музыкальной академии

Когда: 19 декабря, 18:00

Что: Лекция «Новогодние традиции Одессы»

Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого

Когда: 20 декабря,16:00

Что: Free conversation clubs with native speaker

Где: Online

Когда: 20 декабря, 17:00

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Что: Открытие выставки “Художественная сказка зимних праздников”

Где: Польская, 20, Областной центр украинской культуры

Когда: 21 декабря, 14:00

Что: Лекция «Казацкий историк Одессы»

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 21 декабря, 15:00