Афіша Одеси на 12-15 січня 2024 року: концерт, фотовиставки, презентація книги, виставка скульптур

Нащадок одеських емігрантів став прем’єр-міністром Франції Вчора, 9 січня 2024 року, президент Франції Емануель Макрон призначив нового прем’єр-міністра. Ним став 34-річний Габріель Атталь. Його мати була емігранткою з Одеси, чию сім’ю переслідували більшовики. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Чи потрібний гумор під час війни? Такий точно не потрібний! Одесу давно визнали столицею гумору. Наше місто дало світу багатьох гумористів — письменників, акторів, клоунів та інших працівників «кумедного» жанру. Напевно, тому одесити ставляться до гумору дуже вибірково, не переносять побитих дотепів або жартів нижче пояса. І, можливо, тому новорічний виступ головних «виробників гумору» – «Кварталу 95» та «Дизель-шоу» викликав у мешканців Одеси образу та обурення. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ