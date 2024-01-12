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Афіша Одеси на 12-15 січня 2024 року: концерт, фотовиставки, презентація книги, виставка скульптур

Афіша Одеси на 12-15 січня 2024 року: концерт, фотовиставки, презентація книги, виставка скульптур

Афіша цих вихідних охопить і понеділок. Адже ми не можемо пропустити відкриття виставки сучасної скульптури. Цими днями взагалі, буде багато подій присвячених сучасному мистецтву: виставки фотографів, відеоарту, презентація книги Марини Гримич. Не пропустіть їх, адже це гарна можливість для розширення уяви про сучасне мистецтво та митців України. 

Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 12 січня, 13:30

розмовний клуб

Що: Виставка Знімок року 2023
Де: віцеадмірала Жукова, 9, Центр болгарської культури
Коли: 12 січня, 15:00

фотовиставка

Що: Презентація книги Марини Гримич “Умерови, історія однієї родини”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 12 січня, 17:00

книга Гримич

Що: Відкриття виставки “Сміливі нести світло”
Де: Софіївська, 5-а, Національний художній музей
Коли: 13 січня, 15:00

фотовиставка про світло

Що: Ювілейний концерт ансамблю української народної музики “Веселка”
Де: Сабанеїв міст, 1, Ліцей ім. Столярського
Коли: 14 січня, 14:00

Веселка

Що: Виставка франківського відеоарта “Входять і виходять”
Де: Софіївська, 5-а, Національний художній музей
Коли: 14 січня, 15:00

відеоарт

Що: Виставка скульптури Павла Беттера
Де: Катерининська, 67, Артпростір
Коли: 15 січня, 14:00

виставка скульптур

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ

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