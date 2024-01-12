Афиша Одессы на 12-15 января 2024: концерт, фотовыставки, презентация книги, выставка скульптур

Афиша в эти выходные охватит и понедельник. Мы ведь не можем пропустить открытие выставки современной скульптуры. На днях вообще будет много событий посвященных современному искусству: выставки фотографов, видео-арта, презентация книги Марины Гримич. Не упустите их, ведь это хорошая возможность для расширения представления о современном искусстве и художниках Украины.
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 12 января, 13:30
Что: Выставка Снимок года 2023
Где: вице-адмирала Жукова, 9, Центр болгарской культуры
Когда: 12 января, 15:00
Что: Презентация книги Марины Гримич “Умеровы, история одной семьи”
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 12 января, 17:00
Что: Открытие выставки “Смелые нести свет”
Где: Софиевская, пятая, Национальный художественный музей
Когда: 13 января, 15:00
Что: Юбилейный концерт ансамбля украинской народной музыки «Радуга»
Где: Сабанеев мост, 1, Лицей им. Столярского
Когда: 14 января, 14:00
Что: Выставка франковского видео-арта «Входят и выходят»
Где: Софиевская, пятая, Национальный художественный музей
Когда: 14 января, 15:00
Что: Выставка скульптуры Павла Беттера
Где: Екатерининская, 67, Арт-пространство
Когда: 15 января, 14:00