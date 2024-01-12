Афиша Одессы на 12-15 января 2024: концерт, фотовыставки, презентация книги, выставка скульптур

Что: Украинский разговорный клуб

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 12 января, 13:30

Что: Выставка Снимок года 2023

Где: вице-адмирала Жукова, 9, Центр болгарской культуры

Когда: 12 января, 15:00

Что: Презентация книги Марины Гримич “Умеровы, история одной семьи”

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 12 января, 17:00

Что: Открытие выставки “Смелые нести свет”

Где: Софиевская, пятая, Национальный художественный музей

Когда: 13 января, 15:00

Что: Юбилейный концерт ансамбля украинской народной музыки «Радуга»

Где: Сабанеев мост, 1, Лицей им. Столярского

Когда: 14 января, 14:00

Что: Выставка франковского видео-арта «Входят и выходят»

Где: Софиевская, пятая, Национальный художественный музей

Когда: 14 января, 15:00

Что: Выставка скульптуры Павла Беттера

Где: Екатерининская, 67, Арт-пространство

Когда: 15 января, 14:00