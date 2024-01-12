Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 12-15 января 2024: концерт, фотовыставки, презентация книги, выставка скульптур

Афиша Одессы на 12-15 января 2024: концерт, фотовыставки, презентация книги, выставка скульптур

Афиша в эти выходные охватит и понедельник. Мы ведь не можем пропустить открытие выставки современной скульптуры. На днях вообще будет много событий посвященных современному искусству: выставки фотографов, видео-арта, презентация книги Марины Гримич. Не упустите их, ведь это хорошая возможность для расширения представления о современном искусстве и художниках Украины.

Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 12 января, 13:30

розмовний клуб

Что: Выставка Снимок года 2023
Где: вице-адмирала Жукова, 9, Центр болгарской культуры
Когда: 12 января, 15:00

фотовиставка

Что: Презентация книги Марины Гримич “Умеровы, история одной семьи”
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 12 января, 17:00

книга Гримич

Что: Открытие выставки “Смелые нести свет”
Где: Софиевская, пятая, Национальный художественный музей
Когда: 13 января, 15:00

фотовиставка про світло

Что: Юбилейный концерт ансамбля украинской народной музыки «Радуга»
Где: Сабанеев мост, 1, Лицей им. Столярского
Когда: 14 января, 14:00

Веселка

Что: Выставка франковского видео-арта «Входят и выходят»
Где: Софиевская, пятая, Национальный художественный музей
Когда: 14 января, 15:00

відеоарт

Что: Выставка скульптуры Павла Беттера
Где: Екатерининская, 67, Арт-пространство
Когда: 15 января, 14:00

виставка скульптур

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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