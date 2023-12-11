Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 12-14 грудня 2023 року: одеситів запрошують на безкоштовні концерти та виставки

Афіша Одеси на 12-14 грудня 2023 року: одеситів запрошують на безкоштовні концерти та виставки

Тихо підходимо до середини грудня. В звичному режимі продовжуємо поліпшувати українську та англійську, цікавимось мистецтвом сучасних одеських художників, ходимо на зустрічі із письменниками та концерти класичної музики. Таких подій буде багато на цьому тижні, обирайте, на що у вас вистачить часу та натхнення.

Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 12 грудня, 13:30

 

Що: Запалювання ханукальної свічки
Де: Приморський бульвар, біля Дюка
Коли: 12-14 грудня, 16:00

Що: Конференція “Пам’ятки писемності та культури: вивчення, збереження, популяризація”
Де: Пастера 13, ОННБ
Коли: 13-14 грудня, 10:00 – 17:00

Що: Мовно – літературна вітальня “Дивослово”
Де: Філатова, 1, читальна зала ОННБ
Коли: 13 грудня, 11:00 

Що: Обласна художня виставка
Де: Грецька, 20, Галерея ОООНСХУ
Коли: 13  грудня, 16:00

Що: American English Club with Charlie | Critical thinking
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 13 грудня, 17:00
Реєстрація : https://forms.gle/9ctoKgGSjghwVNz98

Що: Читання разом з поетесою Тетяною Власовою
Де: Пастера, 15, Театр Василька
Коли: 13 грудня, 18:00

Що: Засідання дискусійного клубу “Така різна Одеса”
Де: Ніжинська 77/79 , КЦ Beit Grand
Коли: 13 грудня, 16:00

Що: Концерт барокової музики
Де: Новосельського, 63, Музична академія, велика зала
Коли: 13 грудня, 17:00

Що: Лекція Ксенії Сорокіної “Чорнобиль: дні минулого майбутнього” Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 14 грудня, 15:00

Що: «Автентика та сучасність» – етнорозвідка, майстер- клас з новорічних прикрас Мирослави Старшевої
Де: Преображенська, 35-а, Б-ка Багрицького
Коли: 14 грудня, 16:00

Що: Зимовий концерт учнів класу сольного співу
Де: Маразліївська, 7 , ВКО
Коли: 14 грудня, 17:00

Що: Вільна розмова | Рушаймо в музей
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 14 грудня, 18:30
Реєстрація:  https://forms.gle/aAZgmWYen2d3fZxM6

 

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