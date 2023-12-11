Афіша Одеси на 12-14 грудня 2023 року: одеситів запрошують на безкоштовні концерти та виставки

Що: Український розмовний клуб

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 12 грудня, 13:30

Що: Запалювання ханукальної свічки

Де: Приморський бульвар, біля Дюка

Коли: 12-14 грудня, 16:00

Що: Конференція “Пам’ятки писемності та культури: вивчення, збереження, популяризація”

Де: Пастера 13, ОННБ

Коли: 13-14 грудня, 10:00 – 17:00

Що: Мовно – літературна вітальня “Дивослово”

Де: Філатова, 1, читальна зала ОННБ

Коли: 13 грудня, 11:00

Що: Обласна художня виставка

Де: Грецька, 20, Галерея ОООНСХУ

Коли: 13 грудня, 16:00

Що: American English Club with Charlie | Critical thinking

Де: Грецька, 1-а, America House Odesa

Коли: 13 грудня, 17:00

Реєстрація : https://forms.gle/9ctoKgGSjghwVNz98

Що: Читання разом з поетесою Тетяною Власовою

Де: Пастера, 15, Театр Василька

Коли: 13 грудня, 18:00

Що: Засідання дискусійного клубу “Така різна Одеса”

Де: Ніжинська 77/79 , КЦ Beit Grand

Коли: 13 грудня, 16:00

Що: Концерт барокової музики

Де: Новосельського, 63, Музична академія, велика зала

Коли: 13 грудня, 17:00

Що: Лекція Ксенії Сорокіної “Чорнобиль: дні минулого майбутнього” Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 14 грудня, 15:00

Що: «Автентика та сучасність» – етнорозвідка, майстер- клас з новорічних прикрас Мирослави Старшевої

Де: Преображенська, 35-а, Б-ка Багрицького

Коли: 14 грудня, 16:00

Що: Зимовий концерт учнів класу сольного співу

Де: Маразліївська, 7 , ВКО

Коли: 14 грудня, 17:00

Що: Вільна розмова | Рушаймо в музей

Де: Грецька, 1-а, America House Odesa

Коли: 14 грудня, 18:30

Реєстрація: https://forms.gle/aAZgmWYen2d3fZxM6