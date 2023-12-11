Афиша Одессы на 12-14 декабря 2023 года: одесситов приглашают на бесплатные концерты и выставки

Тихо подходим к середине декабря. В обычном режиме продолжаем улучшать украинский и английский, интересуемся искусством современных одесских художников, ходим на встречи с писателями и концерты классической музыки. Таких событий будет много на этой неделе, выбирайте, на что у вас хватит времени и вдохновения.
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 12 декабря, 13:30
Что: Зажигание ханукальной свечи
Где: Приморский бульвар, возле Дюка
Когда: 12-14 декабря, 16:00
Что: Конференция «Памятники письменности и культуры: изучение, сохранение, популяризация»
Где: Пастера 13, ОННБ
Когда: 13-14 декабря, 10:00 – 17:00
Что: Языково — литературная гостиная «Дивослово»
Где: Филатова, 1, читальный зал ОННБ
Когда: 13 декабря, 11:00
Что: Областная художественная выставка
Где: Греческая, 20, Галерея ОООНСХУ
Когда: 13 декабря, 16:00
Что: American English Club with Charlie | Critical thinking
Где: Греческая, 1-я, America House Odesa
Когда: 13 декабря, 17:00
Регистрация: https://forms.gle/9ctoKgGSjghwVNz98
Что: Чтение вместе с поэтессой Татьяной Власовой
Где: Пастера, 15, Театр Василька
Когда: 13 декабря, 18:00
Что: Заседание дискуссионного клуба «Такая разная Одесса»
Где: Нежинская 77/79, КЦ Beit Grand
Когда: 13 декабря, 16:00
Что: Концерт барочной музыки
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, большой зал
Когда: 13 декабря, 17:00
Что: Лекция Ксении Сорокиной «Чернобыль: дни прошедшего будущего»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 14 декабря, 15:00
Что: «Автентика и современность» — этноразведка, мастер-класс по новогодним украшениям Мирославы Старшевой
Где: Преображенская, тридцать пятая, Б-ка Багрицкого
Когда: 14 декабря, 16:00
Что: Зимний концерт учащихся класса сольного пения
Где: Маразлиевская, 7, ПКО
Когда: 14 декабря, 17:00
Что: Свободный разговор | Отправимся в музей
Где: Греческая, 1-я, America House Odesa
Когда: 14 декабря, 18:30
Регистрация: https://forms.gle/aAZgmWYen2d3fZxM6