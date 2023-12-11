Афиша Одессы на 12-14 декабря 2023 года: одесситов приглашают на бесплатные концерты и выставки

Что: Украинский разговорный клуб

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 12 декабря, 13:30

Что: Зажигание ханукальной свечи

Где: Приморский бульвар, возле Дюка

Когда: 12-14 декабря, 16:00

Что: Конференция «Памятники письменности и культуры: изучение, сохранение, популяризация»

Где: Пастера 13, ОННБ

Когда: 13-14 декабря, 10:00 – 17:00

Что: Языково — литературная гостиная «Дивослово»

Где: Филатова, 1, читальный зал ОННБ

Когда: 13 декабря, 11:00

Что: Областная художественная выставка

Где: Греческая, 20, Галерея ОООНСХУ

Когда: 13 декабря, 16:00

Что: American English Club with Charlie | Critical thinking

Где: Греческая, 1-я, America House Odesa

Когда: 13 декабря, 17:00

Регистрация: https://forms.gle/9ctoKgGSjghwVNz98

Что: Чтение вместе с поэтессой Татьяной Власовой

Где: Пастера, 15, Театр Василька

Когда: 13 декабря, 18:00

Что: Заседание дискуссионного клуба «Такая разная Одесса»

Где: Нежинская 77/79, КЦ Beit Grand

Когда: 13 декабря, 16:00

Что: Концерт барочной музыки

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, большой зал

Когда: 13 декабря, 17:00

Что: Лекция Ксении Сорокиной «Чернобыль: дни прошедшего будущего»

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 14 декабря, 15:00

Что: «Автентика и современность» — этноразведка, мастер-класс по новогодним украшениям Мирославы Старшевой

Где: Преображенская, тридцать пятая, Б-ка Багрицкого

Когда: 14 декабря, 16:00

Что: Зимний концерт учащихся класса сольного пения

Где: Маразлиевская, 7, ПКО

Когда: 14 декабря, 17:00

Что: Свободный разговор | Отправимся в музей

Где: Греческая, 1-я, America House Odesa

Когда: 14 декабря, 18:30

Регистрация: https://forms.gle/aAZgmWYen2d3fZxM6