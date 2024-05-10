Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 10-12 мая: «весенняя» выставка, презентации и концерт духового оркестра

Афиша Одессы на 10-12 мая: «весенняя» выставка, презентации и концерт духового оркестра

В эти выходные совпадают с празднованием Дня матери в Украине. Не забудьте поздравить своих мам. Кстати, этот праздник – хороший повод пригласить маму на концерт или в театр. И даже если сейчас вы не можете позволить дорогие развлечения – посмотрите наши анонс, мы уверены, вы найдете что-то интересное.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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