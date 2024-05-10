Афиша Одессы на 10-12 мая: «весенняя» выставка, презентации и концерт духового оркестра

В эти выходные совпадают с празднованием Дня матери в Украине. Не забудьте поздравить своих мам. Кстати, этот праздник – хороший повод пригласить маму на концерт или в театр. И даже если сейчас вы не можете позволить дорогие развлечения – посмотрите наши анонс, мы уверены, вы найдете что-то интересное.
- Что: Украинский клуб
- Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
- Когда: 10 мая, 13:30
- Что: Выставка картин «С весной в сердце»
- Где: Европейская, 67, Арт-пространство
- Когда: 10 мая, 14:00
- Что: Презентация проекта «Книжный магазин Бандеровцев»
- Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
- Когда: 10 мая, 15:00
- Что: Презентация книги «Лемент Херсонщины»
- Где: Польская, 19, Музей Блещунова
- Когда: 10 мая, 16:00
- Что: Концерт духового оркестра «Величие любви»
- Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
- Когда: 11 мая, 15:00
- Что: Открытие выставки Ольги Штейн «Ты кормишь их, они кормят тебя»
- Где: Софиевская, 5а, Художественный музей
- Когда: 12 мая, 16:00
- Что: День поддержки переселенцев
- Где: Парк Марка Твена
- Когда: 12 мая, 15:00-19:00
- Что: Экскурсия в музей электротранспорта
- Где: Алексеевская площадь, трамвайное депо
- Когда: 12 мая, 12:00.