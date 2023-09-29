Афіша Одеси 29 вересня – 1 жовтня: безкоштовні концерти та кіно

Природа нам подарувала ще один літній місяць вересень. Дякуємо їй за це. Зустрічаємо жовтень і святкуємо в останній день вересня Всесвітній день бібліотек.

Ви теж помітили, що наші бібліотеки змінилися? І тепер це не лише зібрання книг, культурні хаби, де проходять виставки, зустрічі, майстер класи. Для багатьох з нас бібліотеки стали саме тим місцем, де ми зустрічаємось із друзями та проводимо багато часу.

Дякуємо за це всім, хто робить ці простори цікавими та затишними. Це гарний привід завітати до бібліотеки, адже саме в ці дні багато цікавих подій підготували в Національній науковій бібліотеці, в бібліотеці Грушевського, в бібліотеці Багрицького та інших. Читайте наші анонси та ходіть в бібліотеки!

Що: День відчинених дверей

Де: Краєзнавчий музей

Коли: 29 вересня, 10:00-16:00

Що: Зустріч з Андрієм Дикуном “Чи врятує село Україну”?

Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 29 вересня, 18:00

Що: Благодійний концерт Олексія Петухова

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 29 вересня, 18:00

Що: День відкритих дверей Національної бібліотеки

Де: Пастера, 13, ОННБ

Коли: 30 вересня, 14:00

Що: Тільки голос. Літературна програма Олени Зимньої

Де: Преображенська, 35, Бібліотека Багрицького

Коли: 30 вересня, 15:00

Що: Презентація книги “Стодола FM”

Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 30 вересня, 16:00

Що: Презентація проєкту “Життя в стилі Зумба”

Де: Пастера, 13, ОННБ

Коли: 30 вересня, 16:00

Що: Творчий проект Олени Зінакової

Де: Музична академія ім. Нежданової

Коли: 30 вересня, 18:00

Що: Благодійний перегляд фільму “Казка про Коника”

Де: Парк Шевченка, Зелений театр

Коли: 30 вересня, 19:00

Донати

Що: День підтримки переселенців

Де: Парк Горького

Коли: 1 жовтня, 15:00

Що: Документальна вистава “Приймаючі скарби”

Де: Стадіон Чорноморець

Коли: 1 жовтня, 16:00