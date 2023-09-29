Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы 29 сентября – 1 октября: бесплатные концерты и кино

Афиша Одессы 29 сентября – 1 октября: бесплатные концерты и кино

Природа нам подарила еще один летний месяц сентябрь. Спасибо ей за это. Встречаем октябрь и празднуем в последний день сентября Всемирный день библиотек.

Вы тоже заметили, что наши библиотеки изменились? И теперь это не только собрание книг, культурные хабы, где проходят выставки, встречи, мастер-классы. Для многих библиотек библиотеки стали именно тем местом, где мы встречаемся с друзьями и проводим много времени.

Спасибо за это всем, кто делает эти просторы интересными и уютными. Это хороший повод посетить библиотеку, ведь именно в эти дни многие интересные события подготовили в Национальной научной библиотеке, в библиотеке Грушевского, в библиотеке Багрицкого и других. Читайте наши новости и ходите в библиотеки!

Что: День открытых дверей
Где: Краеведческий музей
Когда: 29 сентября, 10:00-16:00

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Что: Встреча с Андреем Дикуном «Спасет ли село Украину»?
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 29 сентября, 18:00

Что: Благотворительный концерт Алексея Петухова
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 29 сентября, 18:00

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Что: День открытых дверей Национальной библиотеки
Где: Пастера, 13, ОННБ
Когда: 30 сентября, 14:00

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Что: Только голос. Литературная программа Елены Зимней
Где: Преображенская, 35, Библиотека Багрицкого
Когда: 30 сентября, 15:00

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Что: Презентация книги «Стодола FM»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 30 сентября, 16:00

Что: Презентация проекта «Жизнь в стиле Зумба»
Где: Пастера, 13, ОННБ
Когда: 30 сентября, 16:00

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Что: Творческий проект Елены Зинаковой
Где: Музыкальная академия им. Неждановой
Когда: 30 сентября, 18:00

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Что: Благотворительный просмотр фильма «Сказка о Коньке»
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 30 сентября, 19:00
Донаты

Что: День поддержки переселенцев
Где: Парк Горького
Когда: 1 октября, 15:00

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Что: Документальное представление «Принимающие сокровища»
Где: Стадион Черноморец
Когда: 1 октября, 16:00

 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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