Крім того, хочемо повідомити, що в бібліотеці на Французькому бульварі розпочали свою роботу курси української для всіх бажаючих. Не пропустіть можливість, навіть, якщо ви вже давно не ходити в дитячі бібіліотеки.

Всі події як завжди – безкоштовні, деінде вас попросять зробити благодійний внесок та зареєструватися.

Що: Мандрівка до країни бабаків

Де: Марсельска, 14, Дитяча б-ка N37

Коли: 5 лютого, 15:00

Що: Курси української мови

Де: Французький бульвар, 11-а, б-ка для дітей

Коли: 6 лютого, 15:00

Що: Валер’ян Підмогильний: «не радянський письменник», що випередив час

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 6 лютого, 15:30

Що: Епоха Водолія: нові виклики для людства

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 6 лютого, 16:00

Що: Костянтин Паустовський. Зустріч із Тетяною Рибніковою

Де: Ніжинська, 66, Музей євреїв Одеси

Коли: 6 лютого, 18:00

