Крім того, хочемо повідомити, що в бібліотеці на Французькому бульварі розпочали свою роботу курси української для всіх бажаючих. Не пропустіть можливість, навіть, якщо ви вже давно не ходити в дитячі бібіліотеки.
Всі події як завжди – безкоштовні, деінде вас попросять зробити благодійний внесок та зареєструватися.
Що: Мандрівка до країни бабаків
Де: Марсельска, 14, Дитяча б-ка N37
Коли: 5 лютого, 15:00
Що: Курси української мови
Де: Французький бульвар, 11-а, б-ка для дітей
Коли: 6 лютого, 15:00
Що: Валер’ян Підмогильний: «не радянський письменник», що випередив час
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 6 лютого, 15:30
Що: Епоха Водолія: нові виклики для людства
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 6 лютого, 16:00
Що: Костянтин Паустовський. Зустріч із Тетяною Рибніковою
Де: Ніжинська, 66, Музей євреїв Одеси
Коли: 6 лютого, 18:00