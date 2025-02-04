Кроме того, хотим сообщить, что в библиотеке на Французском бульваре начали свою работу курсы украинского для всех желающих. Не упустите возможность, даже, если вы уже давно не ходите в детские библиотеки.
Все события как всегда — бесплатные, кое-где вас попросят сделать благотворительный взнос и зарегистрироваться.
Что: Путешествие в страну сурков
Где: Марсельская, 14, Детская б-ка N37
Когда: 5 февраля, 15:00
Что: Курсы украинского языка
Где: Французский бульвар, 11-а, б-ка для детей
Когда: 6 февраля, 15:00
Что: Валерьян Пидмогильный: «не советский писатель», опередивший время
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 6 февраля, 15:30
Что: Эпоха Водолея: новые вызовы для человечества
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 6 февраля, 16:00
Что: Константин Паустовский. Встреча с Татьяной Рыбниковой.
Где: Нежинская, 66, Музей евреев Одессы
Когда: 6 февраля, 18:00