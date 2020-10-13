В Одессе за неделю увидели свет более 200 малышей

На прошедшей неделе в Одессе появились на свет 220 новорожденных. Это на 28 малышей больше, чем неделей ранее.
В числе новоиспеченных одесситов – три пары близнецов, сообщает пресс-служба мэрии.
На прошедшей неделе девочки одержали численное превосходство над мальчиками – на свет появились 112 маленьких одесситок и 108 одесситов.
Больше всего родов приняли медики городского роддома №7 – там увидели свет 64 новорожденных.
В настоящее время прием ведут беременных и рожениц все пять городских родильных домов Одессы.
Фото иллюстрационное