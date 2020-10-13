Новости Одессы и Одесской области

В Одессе за неделю увидели свет более 200 малышей

В Одессе за неделю увидели свет более 200 малышей

На прошедшей неделе в Одессе появились на свет 220 новорожденных. Это на 28 малышей больше, чем неделей ранее.

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В числе новоиспеченных одесситов – три пары близнецов, сообщает пресс-служба мэрии.

На прошедшей неделе девочки одержали численное превосходство над мальчиками – на свет появились 112 маленьких одесситок и 108 одесситов.

Больше всего родов приняли медики городского роддома №7 – там увидели свет 64 новорожденных.

В настоящее время прием ведут беременных и рожениц все пять городских родильных домов Одессы.

Фото иллюстрационное

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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