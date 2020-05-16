Президент наградил троих одесситов за вклад в развитие науки

В марте на украинскую станцию «Академик Вернадский» отправляется 25-я антарктическая экспедиция. В числе 12 зимовщиков ‒ 38-летний одессит Вадим Жуковский, доцент Южноукраинского национального Педагогического университета имени К.Д. Ушинского. На остров Галиндез, где станция расположена, он едет уже второй раз.

Американский физик-теоретик японского происхождения Митио Каку на всемирном правительственном саммите, проходившем в Дубае, сделал прогноз о том, какое будущее ожидает нас через 20 лет. Речь шла о технологиях, которые затронут все сферы нашей жизни, вплоть до медицины и торговли.

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