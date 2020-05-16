Президент наградил троих одесситов за вклад в развитие науки

Президент Владимир Зеленский в честь Дня науки наградил украинских ученых «за весомый личный вклад в развитие отечественной науки, укрепление научно-технического потенциала Украины, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм». Об этом сообщается на сайте Президента Украины.
В Указе Президента наградами и званиями отмечены три одессита:
ПОЗИГУН Дмитрий Владимирович, заместитель генерального директора по научной работе общества «ИНТЕРХИМ» (Одесса), кандидат химических наук — орден «За заслуги» I степени.
КУЧЕР Дмитрий Борисович, профессор кафедры института Военно-морских Сил Национального университета «Одесская морская академия», доктору технических наук, профессор — почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины».
ДМИТРИЕВ Сергей Константинович, заведующий отделом государственного учреждения «Институт глазных болезней и тканевой терапии имени Филатова АМН Украины», доктор медицинских наук — почетное звание «Заслуженный врач Украины».