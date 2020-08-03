От ретро до суперкаров: в Одессе прошла выставка японских автомобилей (видео, фото) 

В субботу, 1 августа, в рамках фестиваля “Хочу в Одессу”, прошла выставка редких японских автомобилей Odessa Jap Camp 2020. Любители японской экзотики уже в третий раз собираются вместе и демонстрируют всем желающим своих друзей. Именно так чаще всего, они называют свои авто.

В этом году было представлено более 30 авто всевозможных марок разных лет выпуска. Самый “почтенный” Nissan Skyline (Ниссан Скайлайн) 1978 года. Его хозяин, Андрей, рассказал, что купил этот автомобиль 12 лет назад у какого-то моряка. Сегодня авто в идеальном состоянии – в нем есть все для комфортной езды: гидроусилитель руля, автоматические стеклоподъемники, коробка автомат, кожаный салон и мягкая подвеска. Со временем у Андрея появились другие автомобили, но с этим, пока расставаться он не собирается. Выезжает на нем раз в неделю, потому что бережет – детали на него с каждым годом найти все сложнее. Андрей говорит, что в Японии в таком состоянии этот Ниссан будет уже стоить порядка 20 тысяч долларов, в Украине, максимум 4-5 тысяч, и то, навряд ли найдется еще один такой любитель, готовы выложить за сорокалетнюю тачку такие деньги.

В Одессе массово японские автомобили стали появляться во второй половине 80-х. Тогда, с наступлением перестройки и послаблением правил моряки получили возможность ввозить недорогие машины и для себя и на продажу. В тех автомобилях ценился комфорт, качество и технологии. Говорят, что сейчас “японцы” уже не те, и что “золотая эра” японского автопрома уже прошла. Но, наверное, так говорят, о любых марках. Так, по данным ассоциации “Укравтопром” автомобили марки Toyota два года подряд занимают второе место по количеству продаж в Украине, а две других марки Mazda и Nissan находятся на седьмом и восьмом месте соответственно.

Напомним, на выходных в Одессе также праздновали Курбан-Байрам.