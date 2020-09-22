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Одесские школьники победили в конкурсе по украинскому языку

Одесские школьники победили в конкурсе по украинскому языку

Министерство образования и науки Украины обнародовало результаты финального этапа конкурса по украинскому языку имени Петра Яцыка, который предоставляет возможность юным филологам посоревноваться в знании родного языка. Среди 27 учеников и 9 студентов со всей Украины оказались ученик и ученица из Одессы

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Первое место завоевал ученик 11 класса Одесской общеобразовательной школы №38 I-III ступеней Джамал Астанов, а ученица 7 класса Одесской специализированной школы №117 I-III ступеней Мария Димова заняла третье место. Об этом сообщает сайт Одесского горсовета.

Целями конкурса являются: обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка во всех сферах общественной жизни, содействие утверждению его статуса как государственного, повышение престижа украинского языка среди молодежи.
Конкурс проводится ежегодно с 9 ноября по 20 мая. В этом году итоговый этап конкурса состоялся 29 февраля. Но из-за эпидемиологической ситуации по COVID-19 жюри смогло проверить работы конкурсантов только в конце августа.

Напомним, что победителям Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцыка назначаются ежемесячные именные стипендии Президента Украины на календарный год, начиная с 1 сентября текущего года.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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