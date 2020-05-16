Одесса участвует в битве за звание лучшего города Украины. Скорее голосуйте!

Стартовало голосование за выбор самого првлекательного и узнаваемого города Украины.

Из всех крупных городов Украины выберут город с самым неповторимым культурным и историческим наследием. Результаты голосования в проекте «Город Украины – национальный выбор» будут подведены в 13:00 30 декабря 2020 года.

Пока Одесса находится на 6-м месте, но все зависит именно от нас: голосуйте за наш любимый город ЗДЕСЬ.

Чтобы избежать автоматической накрутки голосов, организаторы предусмотрели ограничение – проголосовать с определенного ip-адреса можно только один раз в сутки.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.