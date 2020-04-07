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Новости Одессы и Одесской области

Одесский Пале-Рояль: где в Одессе «кипит жизнь» (фото)

Одесский Пале-Рояль: где в Одессе «кипит жизнь» (фото)

В одесском историческом пале-Рояле, как и везде в городе: все затихло, людей практически нет. И все же именно здесь «кипит жизнь».

Как именно кипит? В Пале-Рояле продолжается ремонт покрытия рядом с Оперным театром. То есть, здесь идет укладка плитки. Смотришь на это — глаз радуется, честное слово. На фоне непривычной «повисшей тишины» укладка плитки — это же целое событие!

Как сообщается официально, в Пале-Рояле рабочие завершают подготовку основания под новую плитку и укладывают ее. Кроме этого, выполняется ремонт дождеприемного и смотрового колодцев. Площадь мощения по проекту составляет 948 кв. м.

Нам обещают, что «капитальный ремонт территории планируется завершить до начала курортного сезона-2020».

В Пале-Рояле рабочие завершают подготовку основания под новую плитку и укладывают ее.
В Пале-Рояле рабочие завершают подготовку основания под новую плитку и укладывают ее.
В Пале-Рояле рабочие завершают подготовку основания под новую плитку и укладывают ее.
В Пале-Рояле рабочие завершают подготовку основания под новую плитку и укладывают ее.
В Пале-Рояле рабочие завершают подготовку основания под новую плитку и укладывают ее.
В Пале-Рояле рабочие завершают подготовку основания под новую плитку и укладывают ее.
В Пале-Рояле рабочие завершают подготовку основания под новую плитку и укладывают ее.

Напомним, подготовительные работы в Пале-Рояле начались еще в конце января.

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Мария Котова
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