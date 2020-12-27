Год Быка: в Одесском зоопарке выпустили музыкальный клип в честь символа 2021 года (видео)

В Одесском зоопарке уже традиционно записали клип в честь животного, которое является символом наступающего года.

2021 год будет годом Белого Быка, в роли которого в клипе снялся директор зоопарка Игорь Беляков.

Читайте также: В год Быка — по-одесски: где и как в городе «отметились» Бычки, Коровки и Телята?

По восточному гороскопу 2021 год будет годом Белого Металлического Быка. В свои права он вступит 12 февраля, но встречать мы его будем традиционно, в ночь с 31 декабря на 1 января.

Узнайте, как встречать год Быка, что дарить и ставить на стол на праздник.