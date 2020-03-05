Звільненого начальника Одеського СІЗО призначили інспектором охорони в сусідню область

Нещодавно звільненого з посади начальника Одеського СІЗО Володимира Шевченка Південне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту призначило інспектором охорони у Кіровоградській області управління Державної кримінально-виконавчої служби.

Про це повідомляє Слідство.Інфо. у розслідуванні “Як в’язнів Одеського СІЗО “падають з нар”.

Володимира Шевченка звільнили з посади начальника Одеського слідчого ізолятора 10 лютого цього року. Крім нього звільнили також двох працівників оперативного відділу установи Валентина Слабінського та Олександра Торзюка. Усі троє раніше були фігурантами фільму-розслідування “Слідства.Інфо” “Тюрма можливостей”.

Утім, як дізналася наша редакція, уже невдовзі Південне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції призначило Володимира Шевченка інспектором охорони в сусідню, Кіровоградську область. Відповідний наказ про призначення Шевченка є у розпорядженні “Слідства.Інфо”.

Фото: Слідство.Інфо

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