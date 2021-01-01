Новости Одессы и Одесской области

Звездная жизнь: кто из знаменитостей родился 1 января?

Звездная жизнь: кто из знаменитостей родился 1 января?

Сегодня, 1 января, в первый день нового года, многие знаменитости празднуют свой день рождения. Среди них, кстати, и известный одессит.

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Георгий Делиев. Сегодня одесситу, режиссеру и художественному руководителю комик-труппы «Маски» исполняется 61 год.

Георгий Делиев, Маски

Елена Кравец. Украинская актриса и звезда коллектива «Вечерний квартал» в первый день нового года празднует 44-й день рождения.

Елена Кравец

Мишель Мерсье. Французская актриса родилась 1939 года в Ницце. Мировую известность ей принесла роль Анжелики в историческом сериале по роману Анны и Сержа Голон. 1 января Мишель исполнилось 82 года.

Мишель Мерсье, Анжелика

Энтони Хопкинс. Британский и американский актер театра и кино, кинорежиссер, композитор отмечает 83-й год рождения.

Энтони Хопкинс

Ранее мы рассказывали, как одессит научил американцев танцевать.

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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