Звездная жизнь: кто из знаменитостей родился 1 января?

Сегодня, 1 января, в первый день нового года, многие знаменитости празднуют свой день рождения. Среди них, кстати, и известный одессит.

Георгий Делиев. Сегодня одесситу, режиссеру и художественному руководителю комик-труппы «Маски» исполняется 61 год.

Елена Кравец. Украинская актриса и звезда коллектива «Вечерний квартал» в первый день нового года празднует 44-й день рождения.

Мишель Мерсье. Французская актриса родилась 1939 года в Ницце. Мировую известность ей принесла роль Анжелики в историческом сериале по роману Анны и Сержа Голон. 1 января Мишель исполнилось 82 года.

Энтони Хопкинс. Британский и американский актер театра и кино, кинорежиссер, композитор отмечает 83-й год рождения.

Ранее мы рассказывали, как одессит научил американцев танцевать.