Зрада відміняється: Зеленський звернувся до українців стосовно «формули Штайнмаєра»

Звернення опубліковане на сайті президента.

– Можливо, я зараз когось сильно засмучу, але «зрада» скасовується. Пояснюю чому, і дуже прошу вас мене почути, – звернувся до українців Зеленський.

Президент запропонував розібратися, що ж таке «формула Штайнмаєра»:

– Давайте розберемося, що це за формула. Чи передбачає вона, що Україна визнає анексію Криму та відмовляється від Донбасу? Ні. Чи передбачає вона, що вибори на Донбасі відбудуться завтра й під дулом кулеметів? Ні. Чому три роки тому попередній Президент України заявляв про початок роботи з імплементації цієї формули?! Невже він хотів зрадити Україну? Ця формула говорить лише одне – коли має запрацювати так званий закон про особливий статус Донбасу. А саме – після проведення там місцевих виборів, які відбудуться за Конституцією України, законодавством України, та після публікації звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулися відповідно до міжнародних демократичних стандартів.Ось із чим погодилась Україна у Мінську.

Фото: vikna.stb.ua