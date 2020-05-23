Знущався над дітьми у реабілітаційному центрі: в Одесі поліцейському повідомили про підозру

Правоохоронця підозрюють у перевищенні службових повноважень із застосуванням насильства до неповнолітніх вихованців дитячого реабілітаційного центру.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури в Одеській області.

За процесуального керівництва прокурорів прокуратури Одеської області сьогодні, 22 травня, повідомлено про підозру дільничному офіцеру поліції сектору превенції Приморського відділу поліції в Одесі у перевищенні службових повноважень із застосуванням насильства (ч. 2 ст. 365 КК України).

За версією слідства, у вересні минулого року капітан поліції, який на момент вчинення злочину обіймав посаду інспектора з ювенальної превенції Хмельницького відділення поліції, виходячи за межі своїх повноважень, жорстоко поводився щодо неповнолітніх вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Малиновському районі Одеси, застосовуючи до них фізичну силу та моральне приниження.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ТУ ДБР у Миколаєві за оперативного супроводу співробітників Одеського управління ДВБ НПУ.

За цей злочин Законом передбачено до 8 років ув’язнення.

Фото: Прокуратура Одеської області

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.