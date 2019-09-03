Зняття депутатської недоторканності: у Верховній Раді України скасували привілеї нардепів

Рішення підтримали 15 представників Одещини.

Сьогодні, 3 вересня, в другому читанні Верховна Рада ухвалила закон №7203 “Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)”, який має набути чинності 1 січня 2020 року.

Документ передбачає вилучення двох абзаців зі статті 80 Конституції, які обумовлюють недоторканність народних депутатів.

А саме: «Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність» і «Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані».

За відповідний закон проголосували 373 народні депутати при мінімально необхідних 300.

Серед загального числа депутатів, рішення підтримали 15 представників Одещини.

Фото: 5 канал