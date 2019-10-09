Знизять припустиму швидкість та змінять систему штрафів: у МВС розповіли про дорожні ініціативи

У МВС мають на меті підвищити рівень безпеки дорожнього руху.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков представив програму пільгового фінансового лізингу для рятувальників та поліцейських.

За перші шість місяців роботи лізингової програми, працівники системи МВС отримали 700 квартир.

Аваков наголосив, що наступного року МВС планує низку законодавчих ініціатив, які мають на меті підвищити рівень безпеки дорожнього руху. Міністр натякнув на зміну системи штрафів за перевищення швидкості руху та зниження порогу перевищення руху.

Також міністр зазначив, що анексія Криму позбавила прикордонну службу частини техніки. Тому, МВС вже у наступні три роки планує забезпечити прикордонне відомство 20 новітніми патрульними катерами. 25% цих кораблів буде побудовано в Україні, за сучасними технологіями суднобудування.

Фото: autocentre.ua